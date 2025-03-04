Başkan Güler, İşitme Engelli Bireylerle İftar Açtı - Son Dakika
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Başkan Güler, İşitme Engelli Bireylerle İftar Açtı

Başkan Güler, İşitme Engelli Bireylerle İftar Açtı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında işitme engelli bireylerle bir araya gelerek iftar programı düzenledi. Programda, toplumda eşit hakların sağlanması ve bireylerin yaşam kalitesinin artırılması vurgulandı.

04.03.2025 11:53  Güncelleme: 11:55
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü kapsamında düzenlenen iftar programında işitme engelli bireyler ile buluşarak iftar açtı. Başkan Güler, "Sizlerle bir arada olmak benim için çok anlamlı ve özeldir. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün imkanlarını sizler için sonuna kadar açtık" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da özel misafirlerini ağırlamaya ve onlarla iftar açmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Otağı'nda gerçekleştirilen programda il genelinde bulunan işitme engelli bireylerle iftar programında bir araya gelen Başkan Güler, çocuklarla ve aileleri ile yakından ilgilendi. İftar programına Nuriye Halit Çebi Özel Eğitim Okulu öğrencileri, öğretmenleri, veliler ve Büyükşehir Belediyesi'nde görevli işitme engelli personeller katıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, her bireyin yaşam kalitesini artırmak ve toplumda eşit haklarla yer almasını sağlamak için çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen Başkan Güler, "Eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda engelleri aşmak ve daha erişilebilir bir Ordu oluşturmak için gücümüzü birleştirerek ilerleyeceğiz. Biz burada bu akşam sizlerle beraber büyük bir aileyiz. İftarımızı birlikte sizlerle açtık. Sizlerle bir arada olmak benim için çok anlamlı ve özeldir. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün imkanlarını sizler için sonuna kadar açtık. Bütün sosyal tesislerimiz sizin emrinizde. Buraları güzel güzel kullanın. Biz eğitime de çok önem veriyoruz. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Sizleri çok seviyoruz. Bizim için önemli ve değerlisiniz" diye konuştu.

Program sonunda Başkan Güler çocuklarla fotoğraf çektirdi. Bu anlarda çocuklar Başkan Güler'e yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar ve aileleri ile tek tek ilgilenen Başkan Güler, onlar sohbet etti. Program Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu oyuncularının gösterileri ile sona erdi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Güler, İşitme Engelli Bireylerle İftar Açtı - Son Dakika

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