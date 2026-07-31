Başkan Güler: "Millet Bahçesi ve Millet Düzü projelerimiz hızla yükseliyor"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi ve Millet Düzü projelerinde çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Şehrimizin otopark ihtiyacına kalıcı çözüm sunacak, aynı zamanda sosyal alanlarıyla hemşehrilerimize nefes aldıracak bir proje" dedi.

Altınordu ilçesinde yapımı devam eden Millet Bahçesi ve Millet Düzü projelerinde çalışmalar sürüyor. İlçenin önemli ihtiyaçlarından biri olan otopark sorununa kalıcı çözüm sunması hedeflenen projelerin tamamlanmasıyla birlikte şehir merkezindeki park yoğunluğunun önemli ölçüde azalması hedefleniyor. Millet Bahçesi bünyesinde 2 bin araç kapasiteli, Millet Düzü Projesi kapsamında ise 241 araç kapasiteli otopark inşa ediliyor. Projeler, otopark alanlarının yanı sıra yeşil alanlar ve sosyal donatılarıyla da vatandaşlara yeni yaşam alanları sunacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, projeleri yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Güler, yatırımları yakından takip ettiklerini belirterek, "Şehrimizin otopark ihtiyacına kalıcı çözüm sunacak, aynı zamanda sosyal donatı alanlarıyla hemşehrilerimize nefes aldıracak Millet Bahçesi ve Millet Düzü projelerimiz hızla yükseliyor. Bugün sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledik, ekiplerimizden son durum hakkında bilgi aldık. Ordu'muza değer katacak her projenin takipçisi olmaya, hemşehrilerimiz için daha güvenli, daha konforlu ve daha yaşanabilir bir şehir inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.