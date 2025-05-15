Başkan Güler, Vatandaşlarla Buluşarak Taleplerini Dinledi - Son Dakika
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Başkan Güler, Vatandaşlarla Buluşarak Taleplerini Dinledi

Başkan Güler, Vatandaşlarla Buluşarak Taleplerini Dinledi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Güler, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı çerçevesinde üç mahallede toplantılar düzenleyerek halkın görüş ve önerilerini dinledi. Güler, halka mesafe koymadan sorunlara çözüm bulacaklarını vurguladı.

15.05.2025 16:40  Güncelleme: 16:46
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Güler, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında 1 günde 3 mahallede toplantılar düzenledi. Güler, "Halkımızla aramıza mesafe koymadan, her fikre değer veren belediyecilik anlayışını, ciddiyetle icra etmek mecburiyetindeyiz" dedi.

İstişare kültürüne önem veren, halk günleri düzenleyerek talep ve önerileri dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programlarına da devam ediyor. Başkan Güler bu kapsamda 1 günde Altınordu ilçesinin Şarkiye, Taşbaşı ve Karapınar Mahallesi'nde vatandaşlar ile buluşarak, görüş ve önerilerini dinledi, sorularını yanıtladı. Başkan Güler, vatandaşların dile getirdiği her konuyu dikkatle dinleyerek yapılması gerekenlerin hızla başlatılması için gerekli talimatları verdi.

Toplantılarda ulaşım, otopark, çevre düzenlemesi, altyapı, sosyal alanlar ve mahalle güvenliği gibi birçok konu gündeme geldi. Başkan Güler, vatandaşların taleplerine duyarsız kalmadıklarını vurgulayarak mahallelerde yapılan bu buluşmaların, sorunların tespiti ve çözümü açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Milletimizin her bir ferdi, biz devleti idare ve temsil edenlerin mesuliyetindedir"

Programların ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, her fikre değer veren belediyecilik anlayışını benimsediklerini belirtti. Vatandaşın derdine derman, sorunlarına çözüm olmaya çalıştıklarının da altını çizen Başkan Güler, "Halkımızla aramıza mesafe koymadan, her sesi duyan ve her fikre değer veren belediyecilik anlayışını, ciddiyet ile icra etmek mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyet ise gönüllülük esaslı olmalıdır. Gönlün ve gönüllülüğün olmadığı yerde çiçek açmaz. Her bir vatandaşımız, devleti ve devleti temsil eden her bir yönetici için birer çiçektir. Çiçekler asla ihmal edilmemelidir. Bahçelerimiz güzelse, bahçelerimiz renkliyse, bahçelerimiz dikkate değerse sebebi çiçeklerdir. Vatanımız güzelse, vatanımız renkliyse, vatanımız dikkate değerse sebebi milletimizdir. Milletimizin her bir ferdi, biz devleti idare ve temsil edenlerin mesuliyetindedir. Bu şuur ve idrak üzerine olmak ise her bir devletlinin taşıması gereken bir ehliyettir. Hepsi birbirinden değerli kardeşlerimiz ile buluştuk. Dertlerine derman, sorunlarına çözüm olmaya çalıştık. Şehirlerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi, mahallelerimizi ve köylerimizi ben veya biz anlayışıyla değil, siz anlayışı ile yönetmeliyiz. Temsil ettiğimiz makamlar icabı, devletin ve toplumun faydasını her daim düşünmek, bir an önce yerine getirmek zaruriyetindeyiz. Bu anlayış ile şehirlerimizin her mahallesine her sokağına aynı kararlılıkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Düzenlenen programlar, mahalle sakinlerinden de büyük ilgi gördü. Başkan Güler'in kendileriyle bir araya gelmesinden ve taleplerini direkt olarak dile getirmekten mutlu olduklarını aktaran vatandaşlar hem düzenlenen toplantılar hem de şehre kazandırdıkları dolayısıyla kendisine teşekkürlerini ilettiler.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, birçok ilçe ve mahallelerde de vatandaşlarla buluşmaya devam edecek. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Güler, Vatandaşlarla Buluşarak Taleplerini Dinledi - Son Dakika

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