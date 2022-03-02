Başkan Güngör: "Her hanenin ayrı bir güzelliği var" - Son Dakika
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Başkan Güngör: "Her hanenin ayrı bir güzelliği var"

02.03.2022 10:22
Başkan Güngör: "Her hanenin ayrı bir güzelliği var"

Kahramanmaraş'ta ev ziyareti gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Her hanenin ayrı bir güzelliği var. Aynı olan ise bu memleketin özündeki misafirperverlik" dedi.

Kahramanmaraş'ta ev ziyareti gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Her hanenin ayrı bir güzelliği var. Aynı olan ise bu memleketin özündeki misafirperverlik" dedi.

Başkan Güngör, bir dizi aile ziyareti gerçekleştirdi. Serintepe, Osman Gazi ve Karacaoğlan mahallelerinde Mutlu, Üzüm, Uzun, Azınarığ ve Çomruk ailelerinin misafiri olan Başkan Güngör, çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Güngör, gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından tüm ailelere misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti. Aileler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Başkan Güngör, "Hemşehrilerimizle, esnafımızla bağımız çok güçlü. Bu akşam da vatandaşlarımızın hanelerine misafir olduk. Her hanenin ayrı bir güzelliği var. Aynı olan ise bu memleketin özündeki misafirperverlik. Ziyaretlerimizde bizleri muhabbetle karşılayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Başkan Güngör: Her hanenin ayrı bir güzelliği var
Başkan Güngör: Her hanenin ayrı bir güzelliği var

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Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, Karacaoğlan, Osman Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Güngör: 'Her hanenin ayrı bir güzelliği var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Güngör: "Her hanenin ayrı bir güzelliği var" - Son Dakika
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