Başkan Gürün, "Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir" - Son Dakika
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Başkan Gürün, "Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir"

06.05.2022 11:39
Başkan Gürün, "Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, her şeyimizi borçlu olduğumuz, fedakarlığın ve sonsuz sevginin anlamı tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, her şeyimizi borçlu olduğumuz, fedakarlığın ve sonsuz sevginin anlamı tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Bir annenin yetiştirdiği evladıyla tüm dünyayı değiştirebileceğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, annelerin fedakarlıkları, özverileri yanında evlatları için bir öğretmen, bir sırdaş olduğunu belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Haklarını hiçbir zaman ödeyeceğimiz annelerimiz karşılıksız sevgi, büyük fedakarlıkları ve ilk öğretmenimiz olarak sadece biz evlatlarını değil tüm toplumu yetiştirir. Bir anne bu yüzden tüm dünyayı değiştirebilir. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda cepheye sırtında çocuğu ile mermi taşıyan annelerimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir evlat yetiştiren Zübeyde annemiz sayesinde böyle güzel bir ülkede huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabiliyoruz" dedi.

Toplumsal yapının temelini oluşturan ailenin dayanak noktası, karşılıksız sevginin, güvenin, özverinin, fedakarlığın vücut bulduğu kadınların yani annelerin sadece yılın bir günü hatırlanmaması gerektiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yılın her günü her anı sevgi ve saygı ile yanlarında olduğumuzu annelerimize hissettirmemiz gerektiğini söyledi. - MUĞLA

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Anneler Günü, Osman Gürün, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Gürün, 'Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir' - Son Dakika


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