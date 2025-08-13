Başkan Hallaç, AK Parti\'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti'nin kuruluşunun 24'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayan Başkan Hallaç, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin inancı, azmi ve fedakarlığıyla çıkılan bu kutlu yürüyüşte 24 yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Başkan Hallaç mesajında, "Bu yolculuk, her adımında umut, her anında emek, her satırında birlik, kardeşlik ve Türkiye sevdası taşıyan bir milletin ortak hikayesidir. 14 Ağustos 2001'de, 'Halka hizmet, hakka hizmettir' anlayışıyla kurulan AK Parti, milletin iradesini hakim kılan, vesayet zincirlerini kıran, demokrasiyi derinleştiren, Türkiye'yi her alanda güçlendiren ve mazlum milletlerin umudu olmuş büyük bir davanın adıdır. AK Parti, milletin partisidir. AK Parti, Türkiye'dir. AK Parti, Türkiye Yüzyılı'dır. Geçmişten aldığımız güç, geleceğe olan inancımız ve Türkiye yüzyılı vizyonumuzla Cumhuriyetimizin ikinci asrını milletimizin asrı kılmak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN