Başkan Hayri Türkyılmaz: "Hanife anamız bizim baş tacımızdır" - Son Dakika
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Başkan Hayri Türkyılmaz: "Hanife anamız bizim baş tacımızdır"

22.02.2022 17:57
Başkan Hayri Türkyılmaz: "Hanife anamız bizim baş tacımızdır"

Mudanyalı Şehit Burhan Zeytinci'nin annesi Hanife Zeytinci, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı ziyaret etti.

Mudanyalı Şehit Burhan Zeytinci'nin annesi Hanife Zeytinci, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı ziyaret etti.

Makamında Başkan Hayri Türkyılmaz'ı ziyaret eden Hanife Yazıcı, bazı yayın organları tarafından yayımlanan 'Mudanya Belediyesi şehit annesi Hanife Teyze'nin Güzelyalı'daki evini yıkmaya hazırlanıyor' şeklindeki haberlerin kendisini üzdüğünü dile getirdi. 1992 yılında terörle mücadelede şehit olan Burhan Zeytinci'nin isminin bu tür asılsız haberlere konu edilmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade eden Zeytinci, hem Başkan Türkyılmaz'ın hem de ailelerinin daha fazla yıpratılmasına izin vermek istemediğini belirtti. Burhan Zeytinci'nin adının her alanda Mudanya Belediyesi tarafından yaşatıldığını kaydeden Hanife Zeytinci, "Şehit oğlumuzun isminin bu tür karalama kampanyalarına malzeme yapılması ailemizi çok üzdü" dedi.

Burhan Zeytinci'nin ailesinin yaşadığı eve Mudanya Belediyesi tarafından yıkım kararı verildiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını, kaçak yapı tespitini Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığını kaydeden Başkan Türkyılmaz, "Bursa Büyükşehir Belediyesi ruhsatsız/kaçak inşaatların yapıldığı yönünde şikayet aldığı, şikayet konusu adreste yapı kontrol ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak ve ruhsatsız yapı tespit ettiklerini, kanun uyarınca da Mudanya Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanında kalması sebebiyle işlemi Mudanya Belediyesi'nin yapması gerektiği konusunda yazı yazmıştır. Habere konu edilen yer, şehit annesinin hali hazırda oturduğu ev değil, başka bir arsa üzerinde yapılan bir yapıdır. Mudanyalı şehidimizin ve Hanife anamızın bu tür haberlere konu edilmesi hepimizi çok üzdü. Hanife anamız bizim baş tacımız. Hassas olduğumuz bir konuda tamamen asılsız yalanlarla, yazılı operasyon araçlarında şahsımı ve kurumumu zan altında bırakanlara asla izin vermeyecek, Hanife anamızın daha fazla üzülmemesi için belediye avukatlarımızla ve ilgili birimlerimizle mevzuatlar çerçevesinde elimizden ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Başkan Hayri Türkyılmaz: Hanife anamız bizim baş tacımızdır

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Mudanya Belediyesi, Hayri Türkyılmaz, Mudanya, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Hayri Türkyılmaz: 'Hanife anamız bizim baş tacımızdır' - Son Dakika


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