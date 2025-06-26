Başkan İbrahim Sandıkçı, Hacıları Ziyaret Ediyor

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, hac ibadetini tamamlayarak kutsal topraklardan dönen vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Ziyaretlerde hacıların sevincine ortak olan Başkan Sandıkçı, Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve gül suyu gibi çeşitli hediyeler takdim ediyor.

Canikli hacıların manevi yolculuklarının ardından yaşadıkları mutluluğu paylaşan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde gönül ziyaretlerimize devam ediyoruz. Hac ibadetini yerine getiren hemşehrilerimizi ziyaret etmeyi sürdürüyoruz. Yüce Mevla ibadetlerini makbul, dualarını kabul eylesin" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerde, hacıların manevi deneyimlerini dinleyen Başkan Sandıkçı, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, vatandaşlarla hasbihal etti. - SAMSUN