Başkan Işık: "Şehrimizin büyümesine destek veren herkese teşekkür ediyorum" - Son Dakika

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediyesi mücavir alanı içinde kalan merkez ilçe nüfusunun 2021 yılı sonunda 258 bin 592 kişiye çıktığını belirtti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Belediyemizin bu amaçla hazırlayıp uygulamaya koyduğu İkamet Kart Projesi'ne destek vererek şehrimizin giderek büyümesini sağlayan üniversite öğrencilerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun inşallah" dedi. - KÜTAHYA