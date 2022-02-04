Üye Girişi
Başkan Işık: "Şehrimizin büyümesine destek veren herkese teşekkür ediyorum" - Son Dakika

Başkan Işık: "Şehrimizin büyümesine destek veren herkese teşekkür ediyorum"

04.02.2022 14:21
Başkan Işık: "Şehrimizin büyümesine destek veren herkese teşekkür ediyorum"

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediyesi mücavir alanı içinde kalan merkez ilçe nüfusunun 2021 yılı sonunda 258 bin 592 kişiye çıktığını belirtti.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediyesi mücavir alanı içinde kalan merkez ilçe nüfusunun 2021 yılı sonunda 258 bin 592 kişiye çıktığını belirtti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Belediyemizin bu amaçla hazırlayıp uygulamaya koyduğu İkamet Kart Projesi'ne destek vererek şehrimizin giderek büyümesini sağlayan üniversite öğrencilerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun inşallah" dedi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500

Üniversite, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Işık: 'Şehrimizin büyümesine destek veren herkese teşekkür ediyorum' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:23 Elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini dövdü, daha sonra kendisine "ağabey'" demeyen yengesini 37 yerinden bıçakladı
14:20 2021'in en dikkat çeken şikayetleri belirlendi: Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı
14:20 ABD'de fen öğretmeniyken, IŞİD'e katıldı: İşte IŞİD'in kadın taburlarını yöneten ABD'li kadın
14:06 Fırın çalışanını öldüresiye dövüp kaçtılar! Talihsiz adam yaşam mücadelesi veriyor
14:01 CHP Genel Başkanı Kılaçdaroğlu: Seçimlerin sonbaharda olacağını düşünüyorum!
13:57 Bir yıl içinde 4 kez baba olan isim, sekizinci bebeğinin cinsiyetini helikopterle duyurdu
13:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çaresiz, kendi aralarında herkes başının çaresine baksın diye konuşuyorlar
13:48 Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı videoyu paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı
13:43 Türk polisi Telegram'a sızdı, IŞİD'lilere Türk ve Rus pasaportları sağlayan çeteyi çökertti!
13:27 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ukrayna dönüşü Batı'ya sert uyarı: Çözüm bir yana çomak sokuyorlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 14:30:48. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Işık: "Şehrimizin büyümesine destek veren herkese teşekkür ediyorum" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement