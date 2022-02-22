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Başkan Işık'tan beyaz baston - Son Dakika

Başkan Işık'tan beyaz baston

22.02.2022 11:42
Başkan Işık'tan beyaz baston

Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık, dernek üyelerine dağıtılmak üzere dernek başkanı Ümran Öztürk'e beyaz baston hediye etti.

Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık, dernek üyelerine dağıtılmak üzere dernek başkanı Ümran Öztürk'e beyaz baston hediye etti.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün projesi ile Kütahya'da bulunan görme engelli derneklere beyaz baston hediye edilmişti. O tarihlerde Zafer Spor Kulübü Derneği'ni gerçekleşemeyen buluşma bugün gerçekleşti ve Başkan Işık, dernek başkanı Ümran Öztürk'e beyaz bastonları teslim etti.

Yapılan ziyaretin ve verilen beyaz bastonların kendileri için önemli olduğunu dile getiren Öztürk, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a görme engellilere verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Öztürk, "Görme engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak beyaz bastonlar için ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz bu bastonları bulmakta zorlanıyoruz. En azından şimdi ihtiyaç sahibi olan engelli sporcularımıza bastonlarımızı teslim edeceğiz. Ayrıca görme engellilerle ilgili görenlere yazılan, görme engellilerin hak ve özgürlükleri, hayatımızı kolaylaştıracak kısımların olduğu kitabı Başkanımız kendi hesabından satın alarak bizlere ve görenlere dağıttı. Bunun için de teşekkür ediyoruz" dedi.

Görme engelli vatandaşlar için öncelikle belediye hizmet binası olmak üzere şehir merkezinde birçok iyileştirmeyi yaptıklarını ifade eden Başkan Işık, "Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün projesi ile, siz dahil olmak üzere 3 görme engelli derneğimize, bir protokol kapsamında beyaz baston projesine belediyemiz bütçesinden destek olduk. Kitabı da ben kendi şahsi hesabımdan alarak sizlere dağıtıyoruz. Beyaz bastona bundan sonra ihtiyaç olduğu sürece her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Şahsınızda tüm dernek üyelerimize mutlu yarınlar diliyoruz. Dağıttığımız bastonlar sizlerin bir nebze de olsa hayatınızı kolaylaştırırsa bizler mutlu oluruz. Emeği geçen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürümüz Keziban Çolak ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye konuştu. - KÜTAHYA

Başkan Işık'tan beyaz baston

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Işık'tan beyaz baston - Son Dakika


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