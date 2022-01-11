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Başkan Işık: "Türkiye'ye örnek olan bir çok ilkleri gerçekleştirdik" - Son Dakika

Başkan Işık: "Türkiye'ye örnek olan bir çok ilkleri gerçekleştirdik"

11.01.2022 12:50
Başkan Işık: "Türkiye'ye örnek olan bir çok ilkleri gerçekleştirdik"

Kütahya'da, basın mensuplarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Alim Işık, hayata geçen projeler, hazırlıkları tamamlanan ve ihale aşamasına gelen projelerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Kütahya'da, basın mensuplarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Alim Işık, hayata geçen projeler, hazırlıkları tamamlanan ve ihale aşamasına gelen projelerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

2,5 yıllık görev süresi içinde Kütahya'da bir çok alanda Türkiye'ye örnek olan ilkleri hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Işık, özellikle akıllı şehir uygulamaları konusunda Çevre ve Şehirlik Bakanlığının diğer belediyelere örnek göstereceği uygulamaların gerçekleştiğini belirtti.

Sosyal yardım alanında da yine Türkiye'ye örnek projelerle veren el ile alan elin birbirini görmediği bir dönemi başlattıklarını ifade eden Başkan Işık, kadınlardan çocuklara, askere gidecek gençlerden öğrencilere kadar birçok alanda sosyal yardımların medeni bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kütahya'nın toplam yol ağının 400 kilometre olduğunu ifade eden Başkan Işık, 2,5 yıllık süreçte 200 kilometrelik alanın asfalt kaplama işlemlerinin tamamlandığını anlattı.

Yoncalı'da inşası devam eden spor tesisleriyle o bölgenin sporcu kamp merkezine dönüşeceğini ifade eden Başkan Işık, Ilıca'da da yeni sıcak su sondajları ile Ilıca'nın sıcak sorununa çözüm olduklarını söyledi.

Bütçe içi işletme modelinin pilot belediye seçildiğini ifade eden Başkan Işık, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uygun görüşleri sonunda Kütahya Belediyemiz pilot çalışma yapılacak yerel yönetimlerden tek il olarak seçildi. Şuanda İşletme İştirakler Müdürlüğünde uygulanan modelin Türkiye'deki diğer belediyelere örnek gösterilecek bir proje kapsamında model oldu" dedi.

Yol ticaretinden yararlanmak amacıyla projelendirilen Yöresel Ürünler Satış Merkezinin tamamlanma aşamasında olduğunu ifade eden Başkan Işık, Ahmet Yakupoğlu Parkı ve Yaşam Parkında yenileme çalışmaların başladığını dile getirdi.

Vizyon proje olarak adlandırılan Kanal Kütahya, Vazo Kule, Enne Su Sporları Merkezi, Vadi Kütahya, Zafer Meydanı projelerinin tamamlandığını ihale süreçlerinin en kısa sürede başlayacağını sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

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Alim Işık, Türkiye, Kütahya, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Işık: 'Türkiye'ye örnek olan bir çok ilkleri gerçekleştirdik' - Son Dakika


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