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Başkan Işıksu: "Başarının sırrı, ilgide istikrar ve birlikte gayrette" - Son Dakika

Başkan Işıksu: "Başarının sırrı, ilgide istikrar ve birlikte gayrette"

24.11.2021 14:12
Başkan Işıksu: "Başarının sırrı, ilgide istikrar ve birlikte gayrette"

Cevat Ayhan Fen Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Eğitimde başarı, ilgide istikrar ve birlikte gayretle gelir. Biz, genç kardeşlerimize çok inanıyor ve onlara çok güveniyoruz.

Cevat Ayhan Fen Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle buluşan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Eğitimde başarı, ilgide istikrar ve birlikte gayretle gelir. Biz, genç kardeşlerimize çok inanıyor ve onlara çok güveniyoruz. Yarınlarımızın teminatı gençlerimize örnek rehberlikleriyle gururumuz olan kıymetli öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz" dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ile birlikte okul ziyaretlerine ve öğrenci buluşmalarına devam ediyor. Başkan Mutlu Işıksu son olarak Cevat Ayhan Fen Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretmenlerin talep ve düşüncelerini dinleyen Başkan Işıksu, 24 Kasım Öğretmenler Günlerini ise tebrik etti. Işıksu, "Yarınlarımızın teminatı gençlerimize örnek rehberliğiniz, ülkemizin eğitim kalitesine katmış olduğunuz değer paha biçilemez. Özel fedakarlıklar göstererek ve büyük çabalar harcayarak, Adapazarı'mızın geleceğini inşa edecek nesiller yetiştirme gayretinizden dolayı sizlere minnettarız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun" diye konuştu.

Öğrencilerle buluşan Başkan Işıksu, hayal, hedef ve düşüncelerini dinledi. Okul ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ve Türkiye'nin daha güzel yarınlara gençlerin omuzlarında yükselmeye devam edeceğine olan inancını paylaşan Başkan Mutlu Işıksu, "Eğitimde başarı, ilgide istikrar ve birlikte gayretle gelir. O sebeple biz her fırsatta gençlerimizle bir arada oluyoruz. Tüm okullarımızı tek tek geziyoruz, eğitim camiamızla ortak yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Biz genç kardeşlerimize çok inanıyor ve onlara çok güveniyoruz. Ülkemiz aydınlık yarınlara genç kardeşlerimizin omuzlarında yükselmeye devam edecek. O sebeple, Adapazarı'mıza ve dünyaya, yaptığımız her çalışmaya, gençlerimizin gözlerinden bakmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Başkan Işıksu: Başarının sırrı, ilgide istikrar ve birlikte gayrette
Başkan Işıksu: Başarının sırrı, ilgide istikrar ve birlikte gayrette
Başkan Işıksu: Başarının sırrı, ilgide istikrar ve birlikte gayrette
Başkan Işıksu: Başarının sırrı, ilgide istikrar ve birlikte gayrette
Başkan Işıksu: Başarının sırrı, ilgide istikrar ve birlikte gayrette
Başkan Işıksu: Başarının sırrı, ilgide istikrar ve birlikte gayrette
Başkan Işıksu: Başarının sırrı, ilgide istikrar ve birlikte gayrette

Mutlu Işıksu, Cevat Ayhan, Adapazarı, Öğretmen, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Işıksu: 'Başarının sırrı, ilgide istikrar ve birlikte gayrette' - Son Dakika


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