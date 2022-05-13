Başkan Işıksu: "Gayretleri her şeye değer, tebessümleri dünyaya bedel" - Son Dakika
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Başkan Işıksu: "Gayretleri her şeye değer, tebessümleri dünyaya bedel"

13.05.2022 10:10
Başkan Işıksu: "Gayretleri her şeye değer, tebessümleri dünyaya bedel"

Adapazarı Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik sunduğu hizmetlerle takdir toplamaya devam ediyor.

Adapazarı Belediyesi, engelli vatandaşlara yönelik sunduğu hizmetlerle takdir toplamaya devam ediyor. Engelli Araçlar Bakım Atölyesi, Engelsiz Danışma Hizmetleri Ofisi ve tüm projelerde erişilebilirliğe uygunluk çalışmaları ile Engelsiz Adapazarı için gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, "Gayretleri her şeye değer, tebessümleri dünyaya bedel. Zihinlerdeki engellerin tamamen kalktığı bir dünya temennisiyle" dedi.

Adapazarı Belediyesi, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıran hizmetleri ile takdir toplamaya devam ediyor. Engellilerin zarar gören, bozulan araçlarının tamiratını yapan Adapazarı Belediyesi Engelli Araçlar Bakım Atölyesi'ne çevre ilçe ve illerden de talep var. İlçe belediyelerin yanında il dışından da birçok belediye, tamir ihtiyacı olan araçları Adapazarı'na göndererek ücretsiz bakımını yaptırıyor. Dağdibi Mahallesi'ndeki Teknik Birimler Şantiyesinde bulunan tamir ve bakım atölyesinde, parçaları bulunan engelli araçlar hemen gününde tamir edilerek engelli vatandaşların evine teslim ediliyor. Parçası olmayan araçlarda temin süresi dahilinde çalışma yapılarak ilgili sorun hızla çözülüyor. İlçelerde ve il dışında bozulan araçlar ise ilgili belediyeler tarafından bakım atölyesine ulaştırılarak bakımı yapılıyor. Atölyenin ayrıca engelli vatandaşlara bulunduğu yerde hizmet sunan bir aracı da bulunuyor.

Adapazarı Belediyesi Merkez Binasında hizmet sunan Engelsiz Danışma Hizmetleri Ofisi'nde ise engelli vatandaşların talep ve önerilerini dikkate alınarak hızla çözüm üretiliyor. Belediyenin hayata geçirdiği tüm projelerde de erişilebilirliğe uygun düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Engelliler için etkin hizmetler sunmak hedefiyle başlattıkları çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, "10-16 Mayıs Engelliler Haftasında bir kez daha vurgulamak istedik. Engelli hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen tüm gayreti hizmet sunduğumuz her alanda gösteriyor, sunduğumuz eşit hizmetle engelli kardeşlerimizin de hamdolsun takdirini kazanıyoruz. Hayatı paylaşmamıza asla engel yok. Onların gayretleri her şeye değer, tebessümleri dünyaya bedel. Zihinlerdeki engellerin tamamen kalktığı bir dünya temennisiyle" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Başkan Işıksu: Gayretleri her şeye değer, tebessümleri dünyaya bedel
Başkan Işıksu: Gayretleri her şeye değer, tebessümleri dünyaya bedel
Başkan Işıksu: Gayretleri her şeye değer, tebessümleri dünyaya bedel
Başkan Işıksu: Gayretleri her şeye değer, tebessümleri dünyaya bedel
Başkan Işıksu: Gayretleri her şeye değer, tebessümleri dünyaya bedel
Başkan Işıksu: Gayretleri her şeye değer, tebessümleri dünyaya bedel
Başkan Işıksu: Gayretleri her şeye değer, tebessümleri dünyaya bedel

YORUMLAR
500
Ayvalık Polisi'nden engelli gazeteciye jest Ayvalık Polisi'nden engelli gazeteciye jest Ayvalık'ta Kaymakam Yaman'dan engellilere kahvaltılı jest Ayvalık'ta Kaymakam Yaman'dan engellilere kahvaltılı jest

Adapazarı Belediyesi, Adapazarı, Hisarcık, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Işıksu: 'Gayretleri her şeye değer, tebessümleri dünyaya bedel' - Son Dakika


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