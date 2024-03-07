Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kadınların Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Yerel

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kadınların Önemini Vurguladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kadınların Önemini Vurguladı

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Kaplan, kadınların toplumun her alanında önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, hak ve özgürlüklerinin her zaman korunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, kadınların iş hayatında daha fazla temsil edilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

07.03.2024 12:54  Güncelleme: 12:56
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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kadınların toplumun her alanında önemli bir rol 0oynadığını vurgulayan Başkan Kaplan, kadınların hak ve özgürlüklerinin her zaman korunması gerektiğini belirtti.

Başkan Kaplan, mesajında kadınların toplumdaki katkılarına vurgu yaparak, "Kadınlarımızın emekleri ve fedakarlıkları, toplumumuzun temel direği olmuştur. Onların varlığı, yaşamımıza anlam katar. Bu özel günde, kadınlarımızın değerini bir kez daha hatırlayarak, onların hakları ve özgürlükleri için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Herkesin kadınların haklarına saygı göstermesi gerektiğini de vurgulayan Başkan Kaplan, kadınların iş hayatında daha fazla temsil edilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Kadınlarımız bizi biz yapan güzide değerlerimizdir. Toplumun temel taşı, milli ve manevi değerlerin, kültür ve geleneklerin en kıymetli taşıyıcılarıdır" dedi.

Başkan Kaplan ayrıca, "Kadınlarımızın gücü, toplumumuzun gücüdür. Bu vesileyle canlarından çok sevdikleri evlatlarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren başta şehit annelerimize sabır temenni ediyor, ilçemiz, ilimiz ve ülkemizdeki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nedim Kaplan, Koçarlı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Kadınların Önemini Vurguladı - Son Dakika

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