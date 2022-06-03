Başkan Kartoğlu: "Hedefimiz 344 kilometre bisiklet yolu"

İSTANBUL Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde gençlerle birlikte Başakşehir Millet Bahçesi'nde tur attı. Pedalları doğa dostu Başakşehir'e çevirdiklerini söyleyen Başkan Kartoğlu, "104 kilometrelik bisiklet yolumuzu tamamladık. Bu rakamı 344 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Çevre ve doğayı korumak adına çalışmalar yürüten Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki bisiklet yollarını artırmaya yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehirlilerin ilçe genelindeki bisiklet yollarını kullanmalarını teşvik etmek için gençlerle bir araya geldi.

"Sağlığın ve çevrenin koruyucusu"

Başkan Kartoğlu, Başakşehir Belediyesi'nin Kayaşehir'deki yeni hizmet binasında buluştuğu gençlerle birlikte Başakşehir Millet Bahçesi'nde bulunan bisiklet yolunda tur attı. Doğa dostu Başakşehir'de 104 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu yaptıklarını belirten Başkan Kartoğlu, "Bisiklet kullanmak hem sağlığımızı, hem de çevremizi koruyor. Dünya Bisiklet Günü vesilesiyle Başakşehirli gençlerimizle bir araya gelerek keyifli bir yolculuk yaptık. İlçe genelindeki bisiklet yollarımızı sadece 104 kilometre ile sınırlamayacağız" diye konuştu.

"Güvenli ve hızlı ulaşım"

Belirlenen yeni bisiklet güzergahlarında çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Kartoğlu, "Başakşehir'de, pedalları mutluluğa çeviriyoruz. Bisiklet yollarımızın uzunluğunu 344 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece, güvenli ve konforlu bir şekilde tüm mahallelerimiz arasında bisiklet yoluyla ulaşım sağlayacağız" şeklinde konuştu.