Başkan Kartoğlu'ndan trekking parkuru müjdesi - Son Dakika
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Başkan Kartoğlu'ndan trekking parkuru müjdesi

21.05.2022 10:55
Başkan Kartoğlu'ndan trekking parkuru müjdesi

Şamlar Tabiat Parkı'nın birbirinden renkli, şifalı bitki ve meyve türlerine ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "Eşsiz güzellikleri yakından görmemiz için harika bir trekking parkuru da hazırlıyoruz" dedi.

Şamlar Tabiat Parkı'nın birbirinden renkli, şifalı bitki ve meyve türlerine ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "Eşsiz güzellikleri yakından görmemiz için harika bir trekking parkuru da hazırlıyoruz" dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, doğasıyla göz dolduran Şamlar Tabiat Parkı'nı gezdi. Şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen herkesi Şamlar Tabiat Parkı'na davet eden Başkan Kartoğlu, "Başakşehir'in oksijen deposunda ister bireysel, ister sevdiklerinizle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Kuş sesleri ve fıstık çamları altında yürüyüş keyfini deneyimleyebilir, doğa ile baş başa kalabilirsiniz" diye konuştu.

Trekking rotasında sona gelindi

Başakşehirlilerin Şamlar Tabiat Parkı'nı daha yakından tanımaları için bir de müjde veren Başkan Kartoğlu, "5. Kapı'dan giriş yapan komşularımız toplamda 10-12 kilometrelik bir rota üzerinde Şamlar Tabiat Parkı'nın eşsiz doğasını gözlemleyebilecek. Rota çalışmalarımızı tamamladık. Trekking parkurumuz, iki rota üzerinde olacak. Kırmızı rota olarak belirlediğimiz güzergah profesyonellere hitap edecek ve daha zorlu olacak. Kayalıklardan tırmanma ve zorlu koşullarda yürüyüş imkanı sağlayacak. Mavi rota ise daha kolay ve bu spora ilk başlayan komşularımıza hitap edecek" ifadelerini kullandı.

Zengin bitki ve meyve türüne sahip

Şamlar Tabiat Parkı'nın çeşitli meyve ve bitki türlerine ev sahipliği yaptığına işaret eden Başkan Kartoğlu, "Modern şehrimizin hemen yanı başında bu güzel alanları öğrenmeli ve değerini bilmeliyiz. Attığımız her adımda farkı bitki ve meyve türleri ile karşılaşabiliyoruz. Kantaron, kaldırık, melocan, kuzukulağı, mantar ve yabani bezelye gibi birçok bitkiyi görmeniz mümkün. Doğada aradığınız her şey Şamlar Tabiat Parkımızda bulunuyor. Komşularımızın da bu güzelliği görmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Doğayı koruyalım, sahip çıkalım"

Başkan Kartoğlu, Şamlar Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçilere, çöplerini çevreye atmaması ve ateş yakmaması konusunda da çağrıda bulundu. Doğayı korumanın önemine dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "Bu konuda büyük hassasiyet göstermeliyiz. Buranın keyfini çıkaralım ama çöplerimizi çöp kutularına ya da geri dönüşüm noktalarımıza atalım" dedi. - İSTANBUL

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Başkan Kartoğlu'ndan gençlere müjde üstüne müjde Başkan Kartoğlu'ndan gençlere müjde üstüne müjde Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan lise öğrencilerine müjde Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan lise öğrencilerine müjde
Kaynak: İHA

Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Bitki, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kartoğlu'ndan trekking parkuru müjdesi - Son Dakika


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