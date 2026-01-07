Başkan Kaya, kahvehanede vatandaşlarla buluştu

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İkizdere Mahallesi'nde kahvehanede vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinledi.

Başkan Kaya, İkizdere Mahallesi'nde yeni hizmete giren belediyeye ait köy kahvehanesini ziyaret ederek, Mahalle Muhtarı Ali Atar ile birlikte vatandaşlarla buluşarak sohbet etti.

Başkan Kaya ziyaretle ilgili olarak, "Mahallemizin ihtiyaçlarına ilişkin mahalle sakinlerimizin görüş, öneri ve taleplerini dinledik. Tüm vatandaşlarımıza bizlere gösterdikleri yakın ilgileri, misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için ayrı ayrı teşekkür ediyor, kahvemizin genç işletmecisi Oğuzhan Erkap'a işlerinde kolaylıklar ve bol bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - AYDIN