Başkan Kepenek, "Çanakkale Zaferi, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden şahlanışıdır"

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Çanakkale'de Mehmetçik, imkansızı başarmış, vatan uğruna en ağır bedelleri göze alarak destan yazmıştır" dedi.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Kepenek mesajında, " Çanakkale Zaferi, Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden şahlanışıdır. 18 Mart 1915'te, Mehmetçik'in inancı, fedakarlığı ve cesareti, düşmanın en güçlü ordularını dize getirdi. Çanakkale'de yalnızca silahlar değil, yürekler çarpıştı ve inanç galip geldi. Şehitlerimizin gösterdiği bu destansı kahramanlık, bize vatanın ne büyük bedellerle kazanıldığını hatırlatmaktadır. Onlara borcumuzu asla ödeyemeyiz, ancak emanetlerine sahip çıkarak onları yaşatabiliriz. 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin inanç, cesaret ve fedakarlıkla neler başarabileceğinin en büyük kanıtıdır. Çanakkale'de Mehmetçik, imkansızı başarmış, vatan uğruna en ağır bedelleri göze alarak destan yazmıştır. Bugün bizlere düşen, bu kahramanlık ruhunu yaşatmak ve onların mirasına sahip çıkmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Çanakkale geçilmez" dedi. - DENİZLİ