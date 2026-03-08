Başkan Kepenek; "Kadınlarımız toplumumuzun en önemli değerlerindendir" - Son Dakika
Başkan Kepenek; "Kadınlarımız toplumumuzun en önemli değerlerindendir"

Başkan Kepenek; "Kadınlarımız toplumumuzun en önemli değerlerindendir"
08.03.2026 00:15  Güncelleme: 00:16
Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların toplumun gelişmesindeki en önemli güçlerden biri olduğunu belirterek tüm kadınların gününü kutladı.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Kepenek, kadınların toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak emekleri, fedakarlıkları ve başarılarıyla hayatın her alanına değer kattıklarını ifade etti. Kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi hayatta daha güçlü bir şekilde yer almasının toplumun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirten Başkan Kepenek, kadınların hak ettikleri değeri görmesi ve fırsat eşitliğine sahip olması gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Kepenek mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kadınlarımız; sevgileri, emekleri, üretkenlikleri ve güçlü duruşlarıyla toplumumuzun en önemli değerlerindendir. Aileden iş hayatına, eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda büyük katkılar sunan kadınlarımızın desteklenmesi ve güçlendirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaşam diliyorum." - DENİZLİ

