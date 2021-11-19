Başkan Kibar: "Fatsa'mızın gelişmesi ve güzelleşmesine yönelik adımlar atıyoruz" - Son Dakika

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçenin gelişmesi ve güzelleşmesine yönelik adımlar attıklarını söyledi.

Fatsa Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı ekipleri bir süredir alt yapı çalışmaları devam eden Destan, Palmiye, Halide Edip Adıvar, Kantarcılar ve Kıvılcım Sokaklarında 2 gün süren çalışma ile sıcak asfalt serim işlemini tamamladı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, ilçenin her mahallesindeki ulaşım konforunu arttırmak adına çalışmalarını durmadan, yorulmadan sürdürdüklerini belirterek, "İlçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi adına önemli çalışmalara imza atıyoruz. Şehirlerin gelişmişliğinin göstergelerinden birisi de kent kimliğini oluşturan cadde ve yollarının alt ve üst yapısındaki çalışmalardır. Göreve geldiğimiz süreçten itibaren Fatsa'mızın öncelikli sorunlarını planlarken hem de bunların çözümlerine yönelik ekibimizle gece-gündüz mesai harcadık, harcama devam ediyoruz. Gayemiz, Fatsa'mızın büyüyerek gelişmesine katkı sağlayarak modern bir şehir inşa etmektir" dedi.

"Çalışmalarımız gece-gündüz devam edecek"

Başkan İbrahim Etem Kibar, Fatsa'nın her mahallesinin ulaşımındaki konforunu arttırmak adına çalışmalarda desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e, OSKİ Genel Müdürü Murat US'a, Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanımız Abdulkadir Hatipoğlu'na teşekkür ederek, "Kış mevsimine girmemize rağmen güzel havalarda fırsatı kaçırmayarak gece gündüz çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. - ORDU