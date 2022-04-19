Başkan Kılıç, kurum müdürleri ve muhtarlarla iftarda buluştu - Son Dakika
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Başkan Kılıç, kurum müdürleri ve muhtarlarla iftarda buluştu

19.04.2022 11:00
Başkan Kılıç, kurum müdürleri ve muhtarlarla iftarda buluştu

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kurum müdürleri ve muhtarlarla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, kurum müdürleri ve muhtarlarla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Programa, Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, Erenler Belediyesi Başkan Yardımcıları Rahmi Şengül ve Serkan Cerrahoğlu, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, ilçedeki kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Program, oruçların açılmasının ardından vatandaşların muhtarlara iletilen talep ve önerilerin görüşülmesiyle tamamlandı.

"Rabbim bizleri nice iftar sofralarında bir araya gelmeyi nasip eylesin"

Başkan Fevzi Kılıç, göreve geldikleri günden bu yana istişare kültüründen uzaklaşmadan ilçe genelinde çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, "Kıymetli müdürlerimiz, değerli muhtarlarımız, mübarek Ramazan ayında sizlerle iftar sofrasında bir araya gelmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Rabbim bizleri nice iftar sofralarında bir araya gelmeyi nasip eylesin. 33 mahallemizin her bir sokağına hizmet götürebilmek ve ilçemize değer katabilmek için tüm gücümüz ve gayretimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geride kalan süreçte gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalarımıza yenilerini ekleyerek Erenlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Başkan Kılıç, kurum müdürleri ve muhtarlarla iftarda buluştu
Başkan Kılıç, kurum müdürleri ve muhtarlarla iftarda buluştu
Başkan Kılıç, kurum müdürleri ve muhtarlarla iftarda buluştu

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Günhan Yazar, Fevzi Kılıç, Hisarcık, Erenler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kılıç, kurum müdürleri ve muhtarlarla iftarda buluştu - Son Dakika


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