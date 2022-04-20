Başkan Kılıç: "Tüm çalışmalarımızı planlı şekilde gerçekleştiriyoruz" - Son Dakika
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Başkan Kılıç: "Tüm çalışmalarımızı planlı şekilde gerçekleştiriyoruz"

20.04.2022 20:40
Başkan Kılıç: "Tüm çalışmalarımızı planlı şekilde gerçekleştiriyoruz"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede bulunan 82 mahalle muhtarıyla iftar programında bir araya geldi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede bulunan 82 mahalle muhtarıyla iftar programında bir araya geldi.

Ramazan ayı boyunca Terme'deki farklı mahallelerde vatandaşların misafiri olarak birlikte iftar yapan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçenin 82 mahalle muhtarıyla iftar programında buluştu. Her fırsatta mahalle muhtarları ile bir araya gelen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, iftar öncesi mahalle muhtarlarının masalarını ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Birlik ve beraberlik mesajı

Terme için el birliğiyle çalışıldığının altını çizen Başkan Ali Kılıç, "Kardeşlik, dostluk bağlarının güçlendiği, maneviyatın yükseldiği Ramazan ayında muhtarlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde termemiz için gerekli tüm çalışmalarımızı planlı şekilde gerçekleştiriyoruz. 'Ramazan'ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur' diyerek tüm muhtarlarımızın ve hemşehrilerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Programa, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karademir, İlçe Jandarma Komutanı Jan. Üsteğmen Eren Dede, İlçe Müftüsü Ömer Ergül, Terme Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Dinç, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

İftar programı sonrası muhtarlar Belediye Başkanı Ali Kılıç'a mahallelerine yapılan hizmetlerden ötürü teşekkürlerini iletti. - SAMSUN

Başkan Kılıç: Tüm çalışmalarımızı planlı şekilde gerçekleştiriyoruz
Başkan Kılıç: Tüm çalışmalarımızı planlı şekilde gerçekleştiriyoruz
Başkan Kılıç: Tüm çalışmalarımızı planlı şekilde gerçekleştiriyoruz
Başkan Kılıç: Tüm çalışmalarımızı planlı şekilde gerçekleştiriyoruz

YORUMLAR
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AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi Konya'dan kısa kısa Konya'dan kısa kısa

Ali Kılıç, Hisarcık, İftar, Terme, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kılıç: 'Tüm çalışmalarımızı planlı şekilde gerçekleştiriyoruz' - Son Dakika


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