Başkan Kılınç devam eden çalışmaları inceledi - Son Dakika
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Başkan Kılınç devam eden çalışmaları inceledi

05.04.2022 14:56
Başkan Kılınç devam eden çalışmaları inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kent meydanı ve tarihi çarşıda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kent meydanı ve tarihi çarşıda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen iki önemli projeyi yakından takip eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kent meydanı ve tarihi çarşıda sürdürülen restorasyon çalışmalarında gelinen noktalar hakkında sorumlulardan bilgi aldı. İlk olarak, kısa süre önce yapımına başlanılan kent meydanı projesini yerinde inceleyen Başkan Kılınç, daha sonra tarihi çarşıda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kısa sürede tamamlanarak Adıyaman'a kazandırılması hedeflenen her iki proje ile ilgi de sorumlulardan bilgiler alan Başkan Kılınç, "Tarihi çarşımızda devam eden restorasyon çalışmalarını ve yapımı devam eden kent meydanı projemizde incelemelerde bulunup yetkili arkadaşlardan bilgi aldık. İnsanımıza ve memleketimize duyduğumuz aşkla, yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç devam eden çalışmaları inceledi

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Süleyman Kılınç, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kılınç devam eden çalışmaları inceledi - Son Dakika


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