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Başkan Kılınç tarihi çarşı esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Kılınç tarihi çarşı esnafıyla bir araya geldi

14.02.2022 14:52
Başkan Kılınç tarihi çarşı esnafıyla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, restorasyon çalışmalarının devam ettiği tarihi çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, restorasyon çalışmalarının devam ettiği tarihi çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Adıyaman Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarının devam ettiği çarşıya yaptığı ziyarette işyerlerine tek tek girerek esnafla sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi olarak esnafın yanında olduklarını söyledi. Sürdürülen restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Kılınç, "Geçmişi yaklaşık 300 yıla dayanan tarihi çarşı esnafımızı ziyaret ederek hem sorunlarını ve taleplerini dinledik, hem de devam eden çalışmaları inceledik. İnşallah restorasyon çalışmaları bittiğinde Adıyaman'ımız çok önemli bir esere kavuşmuş olacak" diye konuştu.

Tarihi çarşı esnafı ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ziyaretinden ötürü teşekkür etti. - ADIYAMAN

Başkan Kılınç tarihi çarşı esnafıyla bir araya geldi

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Süleyman Kılınç, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kılınç tarihi çarşı esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika


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