Başkan Koca, Yerli Üretim ve Milli Değerler İçin Öğrencilere Hediyeler Verdi

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Kütahya Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde Göncek köyünde düzenlenen programa katılarak ilkokul ve ana sınıfı öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi.

Göncek Köyü İlkokulu ve ana sınıfı öğrencilerinin hazırladığı etkinlikte, haftanın önemine vurgu yapmak amacıyla birçok faaliyet gerçekleştirildi. Ana sınıfı öğrencileri, yerli üretimi tanıtmak amacıyla el yapımı ürünlerden geleneksel Türk mutfağına ait yemeklere kadar pek çok eseri sergiledi. Belediye Başkanı Mustafa Koca, sergiyi gezerek hazırlanan ürünler hakkında bilgi aldı ve öğrencilere hediyeler takdim etti.

Programda öğrencilerin sergilediği müzikal gösteriyi ilgiyle izleyen Başkan Koca, yaptığı konuşmada etkinliğin anlamına dikkat çekerek, "Bu tür etkinlikler erken yaşta çocukların zihninde unutulmaz izler bırakıyor. Milli değerlerimizi ve yerli üretimin önemini çocuklarımıza aktarmak adına son derece anlamlı" dedi.

Başkan Koca, öğrencilerin yerli üretime dair farkındalık kazanmasının önemine değinirken, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini belirtti. - KÜTAHYA