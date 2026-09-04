Başkan Kocaman: Kartepe Ataevler Kent Çarşısı sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Başkan Kocaman: Kartepe Ataevler Kent Çarşısı sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak

Başkan Kocaman: Kartepe Ataevler Kent Çarşısı sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak
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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yapımı süren Ataevler Kent Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. 3 bin 500 metrekarelik alan, pazar günleri dışında mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yapımı devam eden Ataevler Kent Çarşısı'nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 3 bin 500 metrekarelik alanın pazar günlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacağını belirtti.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçeye kazandırılan yatırımları sahada yakından takip etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ataevler Mahallesi'nde yapımı hızla süren Ataevler Kent Çarşısı'nı ziyaret eden Başkan Kocaman, proje alanını dolaşıp çalışmaları yerinde inceledi. Modern belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Ataevler Kent Çarşısı, vatandaşların pazar alışverişlerini daha düzenli ve konforlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla tasarlandı. Modern mimarisi ve işlevsel yapısıyla yükselen proje, tamamlandığında Ataevler Mahallesi'nin önemli ihtiyaçlarından birine cevap verecek.

Tüm ihtiyaçlar tek çatı altında

Toplam 3 bin 500 metrekarelik alanda mescit ve şadırvan, modern tuvaletler, bebek bakım odası, kıyafet deneme kabinleri ve zabıta odası yer alacak. Vatandaşların ve pazar esnafının ihtiyaçları düşünülerek planlanan sosyal donatılar sayesinde alışverişin daha rahat, güvenli ve düzenli ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacak. Ataevler Kent Çarşısı yalnızca pazar alışverişine hizmet eden bir alan olmayacak. Pazar kurulmadığı günlerde mahalle sakinlerinin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği çok amaçlı bir yaşam alanı olarak kullanılacak.

"Ataevler'e yakışan bir alan olacak"

Ataevler Kent Çarşısı'nın yapım sürecini yakından takip ettiklerini belirten Başkan Kocaman "Biz burada sadece üzeri kapalı, modern bir kent çarşısı inşa etmiyoruz. Pazarın kurulduğu günlerde esnafımızın ve vatandaşlarımızın rahat edeceği; diğer günlerde ise mahallemizin sosyal hayatına ev sahipliği yapacak yaşayan bir alan oluşturuyoruz. Bir yatırımın asıl değeri, insanların hayatına ne kadar dokunduğuyla ölçülür. Ataevler Kent Çarşısı da haftanın her günü mahallemize hizmet eden, Ataevler'in buluşma noktalarından biri olacak. Şimdiden mahallemize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Kocaman: Kartepe Ataevler Kent Çarşısı sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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