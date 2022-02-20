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Başkan Kocaman, kuaför esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Kocaman, kuaför esnafıyla bir araya geldi

20.02.2022 11:18
Başkan Kocaman, kuaför esnafıyla bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde faaliyet gösteren kuaför esnafıyla bir araya geldi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelinde faaliyet gösteren kuaför esnafıyla bir araya geldi.

Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa; AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar, Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve esnaf katıldı.

Düzenlenen programdan dolayı Mustafa Kocaman'a teşekkür eden Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar, "Bu esnaf buluşmaları bizler için çok önemlidir. Bu sayede sorunlarımızı iletme imkanı buluyoruz. Pandemi süresince Kartepe sınırlarında bulunan kuaförlerimize Belediye Başkanımız Kocaman, her daim destek oldu. Bugün de ekipman desteğinde bulunmuştur" dedi.

"Çok zor bir meslek icra ediyorsunuz"

Esnaf ile bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Kocaman ise "Çok zor bir meslek icra ediyorsunuz. Dünya çok zor bir zamandan geçmektedir. Bunun yansımalarını herkes hissetmektedir. Pandemi sürecinden en çok etkilenen esnaflarımızla buluşmalarımıza başladık. Fedakarlık içerisinde çalışma yapıldığını biliyorum. Bu toplantılar sayesinde istişare etme imkanı buluyoruz. Bu dönemi de birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Kocaman, kuaför esnafıyla bir araya geldi
Başkan Kocaman, kuaför esnafıyla bir araya geldi
Başkan Kocaman, kuaför esnafıyla bir araya geldi

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Mustafa Kocaman, Hisarcık, Kartepe, Kuaför, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kocaman, kuaför esnafıyla bir araya geldi - Son Dakika


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