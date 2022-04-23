Başkan Kocaman sağlıkçılarla iftarda buluştu - Son Dakika
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Başkan Kocaman sağlıkçılarla iftarda buluştu

23.04.2022 21:51
Başkan Kocaman sağlıkçılarla iftarda buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ramazan ayı dolaysıyla Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli sağlık personeliyle iftarda bir araya geldi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ramazan ayı dolaysıyla Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli sağlık personeliyle iftarda bir araya geldi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sağlık personeli ile iftarda bir araya geldi. Düzenlenen iftar programına Başkan Kocaman'ın yanı sıra Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan'da katıldı. İftar programında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman "Bugün iftar sofrasında sağlık çalışanlarımızla bir aradayız. Sağlık hizmeti sunmak için fedakarca çalışan, çaba gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sağlıkçılarımız son iki yılımıza damgasını vuran korona virüs sürecinde gerçekten meşakkatli, son derece sancılı günler geçirdi. Haftalarca evlerine gidemeyen, çocuklarının yüzünü göremeyen, sevdikleriyle ancak telefon ekranından hasret gider durumunda kaldılar. İnşallah bu salgın bitme noktasında gelmiştir. İnşallah böyle bir durum bir daha yaşanmasın. Bu süreçte imkanlarımız dahilinde sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam ettik. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Başkan Kocaman sağlıkçılarla iftarda buluştu
Başkan Kocaman sağlıkçılarla iftarda buluştu
Başkan Kocaman sağlıkçılarla iftarda buluştu

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Mustafa Kocaman, Kartepe, Ramazan, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kocaman sağlıkçılarla iftarda buluştu - Son Dakika


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