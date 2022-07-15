Başkan Kocaman: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını dünyaya bir kez daha haykırdık" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Kocaman: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını dünyaya bir kez daha haykırdık"

15.07.2022 13:04
Başkan Kocaman: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını dünyaya bir kez daha haykırdık"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Tarihe kazınan o karanlık gecede (15 Temmuz) millet olarak verdiğimiz mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını dünyaya bir kez daha haykırdık" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Tarihe kazınan o karanlık gecede (15 Temmuz) millet olarak verdiğimiz mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını dünyaya bir kez daha haykırdık" dedi.

Mustafa Kocaman, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne ve egemenliğine kast edildiğini vurguladı. Kocaman, "Bizdenmiş gibi görünen hainler tarafından darbe girişiminde bulunulmuştur. Türk milleti tarihinde nice zaferlere, destanlara, kahramanlıklara canı pahasına imza atarak vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumayı başarmış ve bizlere emanet etmiştir. Cesareti, feraseti ve mücadeleci ruhu ile dosta güven, düşmana korku veren aziz Türk milletimiz 15 Temmuz gecesi birliğimize kast eden şer odaklarının oyunlarını bozmuş, atalarımızın, ecdadımızın tarih boyunca yaptığı fedakarlıkları, ödediği bedelleri karşılıksız bırakmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti ve üstün liderliğiyle harekete geçen yüce milletimiz; tankın, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece inancıyla yüreğiyle dikilmiş, FETO terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi bertaraf etmiştir" dedi.

"Dünyaya bir kez daha haykırdık"

"Tarihe kazınan o karanlık gecede millet olarak verdiğimiz mücadele ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını dünyaya bir kez daha haykırdık" diyen Kocaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi, Türk milleti adeta bu dizelerin tezahürünü yaşatmıştır; 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' Milletimizin yazdığı bir destan olarak tarihe altın harflerle geçen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz vesilesiyle, hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet; gazilerimize, ailelerine ve tüm sevenlerine sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kocaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kocaman: 'Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını dünyaya bir kez daha haykırdık' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:09 CHP'li Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz mesajında ne demek istedi? "Bu tehdit henüz kalkmamıştır"
13:07 Elizabeth Hurley "Anne artık yapma" sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha
13:02 Dün 21 masum sivil Rus ordusunun füze saldırısında can vermişti! Rusya, Ukrayna'ya 3 şart sundu
12:43 ABD'de bir gizemli yaratık güvenlik kameralarına yakalandı! Dünyayı sarsan yaratık Gollum'a benzetildi
12:39 İstanbul'da Atatürk heykeline saldırı! Polis 3 çocuğu yakaladı
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da Batı'ya rest çekti! Ekonomi üzerinden adeta manifesto gibi açıklama
12:28 İzmir'de gizemli olay! Trafiğin ortasına inen helikopter, bir kişiyi alıp havalandı
12:22 Magazin dünyası bunu konuşuyor! Şahan Gökbakar'ın "Nevriye Budak" karakteri Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu
12:12 ABD maşası FETÖ'nün Türkiye'yi işgal girişimi üzerinden 6 yıl geçti! Süper Lig devlerinden 15 Temmuz paylaşımları
12:07 Hulk'un en zor gecesi! Güçlü futbolcu maç sırasında 6 kilo kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 13:13:52. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Kocaman: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını dünyaya bir kez daha haykırdık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement