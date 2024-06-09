Başkan Köksal: Bölgeyi kokudan kurtaracağız

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Başkan Köksal: "Kimsenin şüphesi olmasın bölgeyi kokudan kurtaracağız"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kent merkezindeki Uydukent bölgesinde yaşanan altyapı sorununun çözümü için harekete geçtiklerini ifade ederek, "Buradaki altyapı sorununu çözeceğiz, kimsenin şüphesi olmasın bölgeyi kokudan kurtaracağız" dedi.

En kısa zamanda bölgedeki altyapı sorununu kökten çözeceklerini söyleyen Başkan Köksal, "Mazbatamızı aldıktan sonra buradaki kanalizasyon sıkıntısını karşımızda bulduk. Ne yazık ki yıllardır ilgili birimlerimiz geçmiş yönetimi uyardıkları halde buradaki kanalizasyon sorunu çözümlenmemiş ve biz Belediye Başkanı seçildikten hemen sonra da bölgedeki yaklaşık bir kilometrelik bir hatta çöküntü meydana geldi. Bu sorunla ilgili gerekli çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede bu bölgede hatlarda yenilemeyi yapacağız. Buradaki altyapı sorununu çözeceğiz" dedi.

Uydukent bölgesini kokudan kurtaracaklarını dile getiren Başkan Köksal, "Kimsenin şüphesi olmasın, bölgeyi kokudan kurtaracağız. Ekiplerimize birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Bu konuda benim bölge halkından isteğim biraz daha anlayış ve sabır. İnşallah en kısa sürede yıllardır çözümleyemeyen, altyapı konusunda yıllardır yeteri kadar hizmet alamayan Uydukent semtimizin yaşadığı sorunu kökten bitireceğiz" diye konuştu.