Başkan Köksal, Gazeteciler Günü\'nde Basın Mensuplarıyla Buluştu

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Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konak Altı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Köksal, hem basın emekçilerini tebrik etti hem de şehrin yönetimi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Köksal, göreve geldiği ilk günden bu yana şeffaflık ve ortak akıl ilkesine önem verdiklerini vurgulayarak, "Kent ile ilgili alınacak kararlarda tüm sivil toplum kuruluşlarını sürece dahil ediyoruz. Sokak hayvanları konusunda veteriner hekimleri ve ilgili meslek odalarını topladık, çimento fabrikası gibi konular gündeme geldiğinde kent konseyiyle bir araya geldik. Bu süreçte basının öneri ve eleştirileri de bizim için çok kıymetli" dedi.

Köksal, gazetecilerin doğru bilgiye ulaşma ve bunu vatandaşlarla paylaşma noktasındaki çabalarını takdir ettiğini belirterek, "Sizler büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Etik değerlere bağlı kalarak adil, vicdanlı ve şeffaf bir şekilde doğru bilgiyi aktarmak için çabalıyorsunuz. Elbette sizin üzerinizde de çeşitli baskılar oluşabiliyor. Ancak hep birlikte direnerek, omuz omuza bu yolu yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şehrin geleceği için gazetecilerin halkın sesi olma görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Köksal, "Bugün burada sizlerle hem şehrimizi hem de varsa sıkıntılarımızı konuşmak istedik. Sizler, bu şehrin nabzını tutan kişiler olarak bizim için çok değerlisiniz" diye konuştu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, gazetecilerin öneri ve eleştirilerinin şehir yönetimi için önemli bir rehber olduğunu belirterek, dayanışma içinde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - MUĞLA