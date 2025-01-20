Başkan Kotan, Üç Mahallede Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Kotan, Üç Mahallede Esnafı Ziyaret Etti

Başkan Kotan, Üç Mahallede Esnafı Ziyaret Etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Pınarbaşı, Toros ve Öğretmenevleri mahallelerinde esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve hijyen denetimi yaptı. Esnafın ekonomideki kritik rolüne değinen Kotan, ziyaretlerini sürdüreceğini vurguladı.

20.01.2025 12:53  Güncelleme: 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Pınarbaşı, Toros ve Öğretmenevleri mahallelerinde mahalle muhtarları birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi. 3 ayrı mahalle esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kotan, gıda maddesi satışı yapan işletmelerde de hijyen denetimi yaptı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, göreve başladığından bu yana esnaf ziyaretlerini düzenli olarak sürdürüyor. İlçe esnafının sorunları yerinde dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla belirli periyotlarla esnafı ziyaret eden Başkan Kotan, esnafın ilettiği sorunları ve talepleri tek tek not alıyor. Geçtiğimiz günlerde Liman ve Hurma mahallelerinde esnafla buluşan Kotan, bu kez Pınarbaşı, Toros ve Öğretmenevleri mahallelerinde esnafın sorunlarını dinledi. Esnaf ziyareti sırasında gıda maddesi satışı yapan işletmelerde gıda ve hijyen denetimi yapan Kotan, işletmelerde rastladığı son kullanma tarihi geçen ürünler için zabıta müdürlüğü ekiplerine işlem yapmaları için talimat verdi. Ardından mahalle muhtarları ile birlikte cadde boyunca faaliyet gösteren işyerlerini tek tek dolaşan Başkan Kotan, bazı işetmelerden de alışveriş yaptı.

Esnaf kentin kimliğidir

Cadde üzerinde yer alan esnafla tek tek sohbet eden Başkan Kotan, "Esnafımız, bu şehrin bel kemiğidir. Ekonomimizin canlanmasında, vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamasında ve şehrimizin yaşam kalitesinin artmasında büyük rol oynuyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde hem sizleri dinlemek hem de zabıta ekiplerimizle birlikte iş yerlerimizin ihtiyaçlarını ve eksikliklerini yerinde görmek istedik. Sizlerin emeğine ve gayretine her zaman destek olacağız. Göreve geldiğimden beri bu ziyaretleri sık sık gerçekleştiriyorum ve bu devam edecek. Karşılıklı iletişimimizi bu şekilde güçlendireceğiz. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pınarbaşı, Konyaaltı, Cem Kotan, Belediye, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kotan, Üç Mahallede Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
12:23 Ünal Karaman İYİ Parti’den istifa etti Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti
12:15 Emeklinin gözü bu haberde İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
11:35 Menzil Cemaati’ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım
11:05 Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış
19:22 İstanbul’da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
19:04 Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı
19:04 Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah’ın izniyle galip geldik Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik
18:40 İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi
18:37 Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti Hukukçu ve koleksiyoner Halûk Perk hayatını kaybetti
18:17 Donald Trump, ABD’nin 47. Başkanı olarak yemin edecek Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin edecek
18:14 Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı Konyaspor ile Kasımpaşa 3-3 berabere kaldı
17:52 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel yan hakem göndermesi AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel yan hakem göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 13:58:07. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Kotan, Üç Mahallede Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.