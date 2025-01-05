Başkan Kotan Uncalı Pazar Yerinde Esnafa Destek Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Kotan Uncalı Pazar Yerinde Esnafa Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

Başkan Kotan Uncalı Pazar Yerinde Esnafa Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı pazar yerini ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi ve vatandaşların taleplerini yerinde değerlendirdi. Hijyen ve düzenin önemine vurgu yapan Kotan, pazar alışverişinin konforlu geçmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

05.01.2025 11:09  Güncelleme: 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kotan, pazar ziyaretinde esnafın sorunlarını dinleyerek vatandaşların taleplerini de yerinde değerlendirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Ziyarette pazar esnafının sorunlarını yerinde dinleyen Kotan, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek önerilerini aldı. Pazar yerindeki hijyen ve düzeni öncelikli konular arasında gördüklerini belirten Kotan, "Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini daha konforlu bir şekilde yapabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımızın emeğine değer veriyor, onların yanlarında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Sağlıklı, düzenli ve güvenli bir pazar yeri

Pazar alışverişi yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Kotan, Konyaaltı Belediyesi'nin yürüttüğü projeler ve yeni hizmetler hakkında bilgi verdi. Uncalı pazar yerinin Konyaaltı'nın önemli sosyal noktalarından biri olduğunu vurgulayan Kotan, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, düzenli ve güvenli bir ortamda alışveriş yapması için pazar yerlerimizde düzenli denetim ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Esnafımızın taleplerini yerinde dinlemek, hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştirmek bizim için çok değerli" diye konuştu.

Kotan, pazar esnafından alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Mahalle muhtarını da ziyaret etti

Pazar esnafı ve vatandaşların ardından Uncalı Mahalle Muhtarı Mehmet İbik'i de muhtarlık ofisinde ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, mahalleyle ilgili sorun ve talepleri yerinde dinledi. Her fırsatta muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerindeki yapılması gerekenlerle ilgili fikir alışverişi yaptıklarını aktaran Başkan Kotan, "39 mahallemize de eşit hizmet götürmekte kararlıyız. Muhtarlarımız ve vatandaşımızla sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alışveriş, Konyaaltı, Cem Kotan, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Kotan Uncalı Pazar Yerinde Esnafa Destek Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Bakan Tunç’tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek Bakan Tunç'tan Narin davası açıklaması: Gerekçeli karar tüm tartışmaları bitirecek
10:34 Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye yükselecek Asgari ücret sistemine göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL'ye yükselecek
09:46 Ferdi Tayfur’un cenaze namazına hırsızlar dadandı Ferdi Tayfur'un cenaze namazına hırsızlar dadandı
09:39 Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
08:42 Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray’da Tugay Kerimoğlu: İlkay Gündoğan yüzde 90 Galatasaray'da
10:22 Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak Yerli savaş uçağı bir ülkeye daha satılacak
10:13 Demet Sağıroğlu’nun “Arnavut Kaldırımı“ klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" klibindeki küçük çocuğun son hali şaşırttı
10:04 Ferdi Tayfur’un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
10:02 Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek Vatandaşa domuz eti yedirenler böyle tespit edilecek
09:54 Kıdem tazminatı tavanı değişti Kıdem tazminatı tavanı değişti
09:41 Acun Ilıcalı “Türk Bayrağı’na yasak koyuldu“ iddialarına son noktayı koydu Acun Ilıcalı "Türk Bayrağı'na yasak koyuldu" iddialarına son noktayı koydu
09:34 Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi Şans oyunu oynayan eşini basan kadın etrafa zarar verdi
09:33 Türkiye bir rekora daha imza attı Türkiye bir rekora daha imza attı
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 12:34:56. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Kotan Uncalı Pazar Yerinde Esnafa Destek Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.