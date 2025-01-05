Başkan Kotan Uncalı Pazar Yerinde Esnafa Destek Ziyareti Gerçekleştirdi

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Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kotan, pazar ziyaretinde esnafın sorunlarını dinleyerek vatandaşların taleplerini de yerinde değerlendirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Ziyarette pazar esnafının sorunlarını yerinde dinleyen Kotan, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek önerilerini aldı. Pazar yerindeki hijyen ve düzeni öncelikli konular arasında gördüklerini belirten Kotan, "Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini daha konforlu bir şekilde yapabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımızın emeğine değer veriyor, onların yanlarında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Sağlıklı, düzenli ve güvenli bir pazar yeri

Pazar alışverişi yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Kotan, Konyaaltı Belediyesi'nin yürüttüğü projeler ve yeni hizmetler hakkında bilgi verdi. Uncalı pazar yerinin Konyaaltı'nın önemli sosyal noktalarından biri olduğunu vurgulayan Kotan, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, düzenli ve güvenli bir ortamda alışveriş yapması için pazar yerlerimizde düzenli denetim ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Esnafımızın taleplerini yerinde dinlemek, hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştirmek bizim için çok değerli" diye konuştu.

Kotan, pazar esnafından alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Mahalle muhtarını da ziyaret etti

Pazar esnafı ve vatandaşların ardından Uncalı Mahalle Muhtarı Mehmet İbik'i de muhtarlık ofisinde ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, mahalleyle ilgili sorun ve talepleri yerinde dinledi. Her fırsatta muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerindeki yapılması gerekenlerle ilgili fikir alışverişi yaptıklarını aktaran Başkan Kotan, "39 mahallemize de eşit hizmet götürmekte kararlıyız. Muhtarlarımız ve vatandaşımızla sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA