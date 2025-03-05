Başkan Kul, Ramazan'da Halkla Buluşuyor - Son Dakika
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Yerel

Başkan Kul, Ramazan'da Halkla Buluşuyor

Başkan Kul, Ramazan\'da Halkla Buluşuyor

Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Ramazan ayında vatandaşlarla birliktelik sağlamak amacıyla mahalle ziyaretlerinde bulunuyor. Elmalık Mahallesi'nde halkla çay eşliğinde sohbet eden Kul, yerel yönetim anlayışının bereketli olacağını vurguladı.

05.03.2025 10:38  Güncelleme: 10:40
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Samsun'un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Her zaman halkımızla iç içe olmayı önemsedik. Halkla birlikte yapılan yerel yönetimin daha bereketli olacağını biliyoruz" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, vatandaşlarla Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşıyor. Cadde cadde, sokak sokak gezerek şehrin dört bir yanında ziyaretlerde bulunan Kul, son olarak Elmalık Mahallesinde vatandaşlarla kucaklaştı. Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek Termelilerle bir araya Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet ederek talep ve sorunlarını dinliyor. Ramazan ayı sebebiyle kentin dört bir yanında vatandaşla kucaklaşan Kul'un son durağı ise Elmalık Mahallesi oldu. Mahalle muhtarı Hakan Belen ev sahipliğinde mahalleli ile bir araya gelen Kul, şehrin 82 mahallesine eşit, adil ve en iyi hizmeti götürmek için gayret ettiklerini ifade ederek, "Mübarek bir aydayız, huzur, kardeşlik ve paylaşmanın en çok yaşandığı şu günlerde, çay eşliğinde sıcak ve samimi sohbetlerle halkımızla buluşmaya devam ediyoruz. Her zaman halkımızla iç içe olmayı önemsedik. Halkla birlikte yapılan yerel yönetimin daha bereketli olacağını biliyoruz. Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da dostluklarımız pekiştiriyor. Bu vesile ile yaptığımız çalışmaların sonuçlarını vatandaşlarımızla birlikte değerlendirme imkanı buluyoruz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu güzel ortama katkı sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.

Elmalık mahallesi halkı da ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirip, Başkan Kul'a çalışmalarında başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Kul, Ramazan'da Halkla Buluşuyor - Son Dakika

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