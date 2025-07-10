Başkan Kurnaz\'dan Doğalgaz Altyapısı Açıklaması: Kentsel Dönüşüme Engel Değil

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçedeki doğalgaz altyapı çalışmalarının kentsel dönüşüm projelerine engel teşkil etmediğini vurgulayarak, kamuoyundaki tereddütlere açıklık getirdi.

Hastane ve Kökçüoğlu Mahallelerinde devam eden doğalgaz çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kurnaz, mahalle sakinlerinin sorularını yanıtladı. Kökçüoğlu Mahallesi Sivas Sokak'taki çalışmaları Mahalle Muhtarı Kemal Kindal ile birlikte takip eden Kurnaz, doğalgaz firması tarafından yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

Başkan Kurnaz, doğalgaz hattının ileride yapılacak dönüşüm çalışmalarına engel olmayacağını belirterek, firma ile imzalanan protokol kapsamında altyapı maliyetleriyle ilgili süreci şu sözlerle açıkladı:

"Doğalgaz altyapısı tamamlanan mahallelerimizde, eğer önümüzdeki 10 yıl içinde bir kentsel dönüşüm projesi başlarsa, altyapıdan kaynaklı masrafları İlkadım Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Eğer dönüşüm 10 yıldan sonra başlarsa, firma bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacak. Vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek."

İhsan Kurnaz, "Mahallelerimizin refahı için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hem bugününü hem de yarınını güvence altına alacak planlamalar yapıyoruz" diyerek sürece dair güvence verdi. - SAMSUN