Başkan Kurnaz: "Kut-ül Amare Zaferi, unutulmaması gereken bir zaferdir"
Başkan Kurnaz: "Kut-ül Amare Zaferi, unutulmaması gereken bir zaferdir"

03.05.2026 13:51  Güncelleme: 13:55
Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Kut-ül Amare Zaferi, millet olarak unutmamamız ve unutturmamamız gereken bir zaferdir" dedi.

İlkadım Belediyesi ve İlkadım Kent Konseyi'nin katkılarıyla, Fatma Çavuş Kız Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Kut-ül Amare Fotoğraf Sergisi açıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordusu'nun İngilizlere karşı Irak Cephesi'nde elde ettiği zaferin görüntülerinin yer aldığı ve Emekli Kurmay Albay İbrahim Yıldırım'ın katkılarıyla hazırlanan sergi, katılımcılar ve öğrenciler tarafından beğeni topladı.

Serginin açılışını yapan ve programda konuşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Birinci Dünya Savaşı'nda, 'üzerinde güneş batmayan imparatorluk' olarak tabir edilen İngiltere'ye karşı Osmanlı Ordusu'nun Irak Cephesi'nde elde ettiği destansı bir zaferdir Kut-ül Amare Zaferi. Millet olarak unutmamamız, unutturmamamız gereken bir zaferdir. Bizler de bu zaferi unutturmamak, hafızalarda daima yer almasını sağlamak için Fatma Çavuş Kız Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerimiz tarafından hazırlanan serginin açılışını gerçekleştirdik. Bu kıymetli fotoğraflardan oluşan serginin hazırlanmasında emeği olan değerli öğrencilerimize ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Bu anlamlı sergi vesilesiyle Kut-ül Amare Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünü kutluyor, vatanı uğruna can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

