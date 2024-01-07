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Başkan Kurt, 71 Evler Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Kurt, 71 Evler Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'nı Ziyaret Etti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 71 Evler Mahallesi'nde kurulan cumartesi pazarını ziyaret ederek pazar esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Kurt, esnafın istek, şikayet ve önerilerini dinledi, vatandaşların dertlerini ve taleplerini aldı. Pazar esnafı ve mahalle sakinleri, Başkan Kurt'a pazarın kurulması için teşekkür etti.

Başkan Kurt, 71 Evler Mahallesi\'ndeki Cumartesi Pazarı\'nı Ziyaret Etti
07.01.2024 - 12:41,
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71 Evler Mahallesi'nde kurulan cumartesi pazarını gezen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, pazar esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Daha önce Vişnelik Mahallesi'nde kurulan Çarşamba Pazarı'nı ve Akcami Mahallesi'nde kurulan Perşembe Pazarı'nı gezen Başkan Kurt, pazarcı esnafının daveti üzerine 71 Evler Mahallesi'nde kurulan cumartesi pazarına gitti. Pazar yoğunlaşmadan erken saatlerde cumartesi pazarına giden Başkan Kurt, pazarda tezgah açan esnafı tek tek ziyaret ederek pazar esnafının halini hatırını sordu. Esnafın çay ikram ettiği Başkan Kurt, pazarcıların istek, şikayet ve önerilerini dinledi, işlerinde kolaylıklar ve bol kazançlar diledi.

Pazar esnafı davet etti, Başkan Kurt pazara gitti

Alışveriş yapan ilçe sakinleriyle de sohbet eden Başkan Kurt, vatandaşların dertlerini dinledi, semtleriyle ilgili talep ve önerilerini aldı. Pahalılıktan ve yılbaşı sonrası gelen zamlardan şikayetçi olan vatandaşları uzun uzun dinleyen Başkan Kurt'a yoğun bir ilgi vardı. Vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Başkan Kurt, "Perşembe pazarına gittiğimizde, esnafımız bizi 71 Evler'de kurulan cumartesi pazarına davet etmişti. Onların daveti üzerine çay içmeye, sohbet etmeye geldik. Bu Pazar bizim için önemli. Çünkü 71 Evler sakinlerinin talebi üzerine, hemşehrilerimizle birlikte büyük mücadeleler vererek pazarın kurulmasını sağladık. Bugün de pazar esnafımızla çay içtik, sohbet ettik, hayırlı işler diledik. Hemşehrilerimizin hallerini hatırlarını sorduk. Samimiyetleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum. Odunpazarı birlikte güzel" dedi.

Mahalle sakinlerinden Başkan Kurt'a pazar teşekkürü

Cumartesi pazarı için Başkan Kurt'a teşekkür eden vatandaşlar, "Pazarlarda fiyatlar daha uygun. Marketler pahalı. Biz de daha önce pazar için Emek Mahallesi'ne gitmek zorunda kalıyorduk. Başkanımızdan mahallemize pazar kurmasını istedik, o da bize verdiği sözü tuttu. Bu pazarın kurulması için bizimle birlikte mücadele etti. Bu pazar, bizim için çok iyi oldu. Sağ olsun" dedi.

Yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren esnaf ise Başkan Kurt'a Odunpazarı'na yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Başkan Kurt, 71 Evler Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Kurt, 71 Evler Mahallesi'ndeki Cumartesi Pazarı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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