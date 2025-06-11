Başkan Kurt, Yaşlı Bakım Merkezi\'nde Bayramlaşma Töreni Düzenledi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kurban Bayramı dolayısıyla Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Vadişehir Mahallesi'nde bulunan Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde yaşayan koca çınarlarla tek tek bayramlaşan Başkan Kurt, her biriyle yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu.

Odunpazarı Belediyesi tarafından yaşlı bireylerin huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi amacıyla hizmete sunulan Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, Başkan Kurt sıcak ve samimi sohbetler eşliğinde koca çınarların bayramını kutladı. Onların duygu ve düşüncelerini dinleyen Başkan Kurt, büyüklerin tecrübelerinin toplum için değerli olduğunu vurguladı.

"Bayramlar; birlik, beraberlik ve sevgi bağlarının güçlendiği özel günlerdir. Bu kıymetli koca çınarlarımız, hem geçmişimizin tanıkları hem de geleceğimize yön veren rehberlerimizdir. Onlarla bir arada olmak bizler için büyük bir onur" diyen Başkan Kurt, büyüklerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ziyaret, hem bakım merkezi sakinleri hem de çalışanlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Başkan Kurt'un ilgisi ve içtenliği, koca çınarların yüzlerinde sıcak bir tebessüm bıraktı. - ESKİŞEHİR