Başkan Kuş 1050 aileye yemek yapmak için mutfağa girdi - Son Dakika
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Başkan Kuş 1050 aileye yemek yapmak için mutfağa girdi

04.04.2022 13:38
Başkan Kuş 1050 aileye yemek yapmak için mutfağa girdi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ramazan ayı boyunca her gün 1050 kişiye dağıtılacak iftarlıklar için gönüllü personellerle birlikte mutfağa girdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ramazan ayı boyunca her gün 1050 kişiye dağıtılacak iftarlıklar için gönüllü personellerle birlikte mutfağa girdi.

Sosyal yardım çalışmalarına aralıksız devam eden Eyyübiye Belediyesi Ramazan ayı boyunca da her gün 1050 ailenin evine iftarlıklarını götürüyor. Hayırsever bir vatandaş tarafından tahsis edilen mutfakta gönüllü personellerle birlikte hazırlanan iftarlıklar, Eyyübiye Belediyesi araç ve personeliyle ailelere teslim ediliyor. Bin ailenin iftarlıkları Eyyübiye Belediyesi 50 ailenin ise Başkan Kuş tarafından karşılanıyor. Gün boyunca hummalı bir şekilde hazırlanan yemeklerin yapılışına ve hazırlanışına katılıp, soluğu mutfakta alan Başkan Kuş, "Yaklaşık olarak 3 yıldır Belediye Başkanlığı yapıyoruz. Birçok hizmetler yaptık, birçok projelere imza açtık. Manen bizi içine çeken bu projemizdir. Biliyorsunuz Türkiye'nin en dezavantajlı ilçesi Eyyübiye ilçemizdir. Bakıma muhtaç sayısı had safhada. Özellikle Ramazan ayında kalplere dokunmak, yüreklere dokunmak istedik. Sağ olsunlar şuanda görmüş olduğunuz ekip, bizim Belediyemizin personelidir. Hepsi kardeşimiz, hepsi gönüllü ekiplerimiz. Allah kendilerinden razı olsun, emeklerine sağlık, inşallah 30 gün boyunca bu hizmetimizi ailece sürdüreceğiz. Bu konuda bir katkı sunmak isteyen hayırseverler varsa İyilik Merkezi üzerinden bizlere ulaşa bilirler. Onlar da bu iyilik kervanında fakir fukaranın kalbine dokunmak isterlerse bizler inşallah kendilerine aracı oluruz" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA

Başkan Kuş 1050 aileye yemek yapmak için mutfağa girdi
Başkan Kuş 1050 aileye yemek yapmak için mutfağa girdi

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Mehmet Kuş, Tragger, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kuş 1050 aileye yemek yapmak için mutfağa girdi - Son Dakika


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