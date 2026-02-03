Bozbey ve Özel Deprem Bölgesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Yerel

Bozbey ve Özel Deprem Bölgesini Ziyaret Etti

03.02.2026 16:41  Güncelleme: 16:44
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla deprem bölgesinde düzenlenen anma programları kapsamında Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programları kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve milletvekilleri Kahramanmaraş'ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Program kapsamında ilk olarak Kapıçam Deprem Şehitliği ziyaret edildi. Depremde yakınlarını kaybeden ailelerle bir araya gelen heyet, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ve duaların edilmesinin ardından mezarlara karanfil bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve beraberindekiler daha sonra Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Sivil toplum örgütü başkanlarıyla bir araya gelen heyet, depremden etkilenen vatandaşlar için yapılabilecek çalışmaları ve destekleri konuştu. Başkan Mustafa Bozbey daha sonra CHP'nin Kahramanmaraş'ta düzenlediği grup toplantısına katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in halka açık olarak gerçekleştirdiği grup toplantısında, yerel ve genel siyasetteki gündem maddeleri ele alındı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte deprem bölgesini ziyaret ettiklerini belirtti. Acıların taze, kaybedilen canların hatırasının ise kalplerde olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte ilk olarak Kapıçam Deprem Şehitliği'ni ziyaret ederek dualarımızla yitirdiklerimizi andık. Kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın" dedi.

Daha sonra Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştuklarını hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Sahada ilk günden bu yana devam eden çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için elini taşın altına koyanların emeği unutulmaz. Bursa olarak her zaman yanlarındayız, dayanışmadayız. Partimizin Grup Toplantısı'nı da Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdik. Dayanışmamızı büyütecek, yaraları el birliğiyle, kimseyi arkada bırakmadan saracağız. Birbirimize ses olacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş, Deprem, Yerel, Son Dakika

