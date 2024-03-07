Başkan Odakır: "Kadınlarımızı el üstünde tutmalıyız" - Son Dakika
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Başkan Odakır: "Kadınlarımızı el üstünde tutmalıyız"

Başkan Odakır: "Kadınlarımızı el üstünde tutmalıyız"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Şeyhi Odakır mesajında, 'Kadınlarımıza daha çok sahip çıkmalı ve el üstünde tutmalıyız' dedi. Kadınların toplumda ve ailedeki önemine vurgu yapan Odakır, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

07.03.2024 11:51
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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Şeyhi Odakır mesajında, "Kadınlarımıza daha çok sahip çıkmalı ve el üstünde tutmalıyız" dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; "Hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan kadınlarımızı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla fedakarlıklarıyla, cesaretleriyle, sevgileriyle ve daha nice önemli meziyetleriyle hatırlıyoruz. Toplumumuzda, tarihimizde, ailemizde kadınların yeri ve rolü görmezden gelinemeyecek kadar göz önünde olan bir gerçekliktir. Kadınlarımız, aileyi aile yapan unsurlardan biridir. Kadınlarımız, tarlada çiftçi, çarşıda esnaf, sanayide usta, bir şirkette yönetici, bir okulda öğretmen, hastanede hekim, düşman karşısında savaşçı, çocukları ve ailesi içinde bir şefkat ve sevgi kaynağıdır. Kadınlarımız sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel alanlarda ve daha birçok sosyal katmanda çeşitli rollerde yer alıyorlar. Hayat, kadınlarımızla var olmaktadır. Bu yüzden kadınlarımıza daha çok sahip çıkmalı ve hayatın her alanında destekleyebilmeli, el üstünde tutmalıyız."

Başkan Şeyhi Odakır, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak; "Bir gün değil her gün değerlerini anlayacağımız kadınlarımızın, fedakar annelerimizin, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, merhamet, vicdan timsali tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Odakır: 'Kadınlarımızı el üstünde tutmalıyız' - Son Dakika

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