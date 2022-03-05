Başkan Oktay'dan yangın ve sel felaketlerinin ardından yetkili kurumlara çağrı - Son Dakika
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Başkan Oktay'dan yangın ve sel felaketlerinin ardından yetkili kurumlara çağrı

05.03.2022 10:58
Başkan Oktay'dan yangın ve sel felaketlerinin ardından yetkili kurumlara çağrı

Orman yangınının ardından sel felaketlerinin yaşandığı Marmaris'te yetkili kurumlara çağrıda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris halkının daha fazla mağdur olmaması için derhal üzerlerine düşen görevleri hızlı bir şekilde yapmalarını bekliyoruz" dedi.

Orman yangınının ardından sel felaketlerinin yaşandığı Marmaris'te yetkili kurumlara çağrıda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris halkının daha fazla mağdur olmaması için derhal üzerlerine düşen görevleri hızlı bir şekilde yapmalarını bekliyoruz" dedi.

Marmaris'te 29 Temmuz-5 Ağustos 2021 tarihleri arasında yaşanan orman yangınında 13 bin 650 hektar orman alanı kül oldu. İçmeler, Osmaniye, Bayır gibi yerleşim yerlerine yakın noktalarda ağaçların yanması sel riskini de oluşturdu. Bu risk Marmaris'te yağış mevsiminin başlamasıyla birlikte gerçeğe dönüştü. Mevsim normallerinin de üstünde meydana gelen yağışın etkisiyle ilk olarak 4 Aralık'ta Marmaris'te sel felaketi yaşandı. Özellikle İçmeler'de büyük zarara neden olan selin ardından Marmaris Belediyesi, çeşitli önlemler alsa da son olarak da 22 Şubat'ta meydana gelen yağmur yine İçmeler ve çevresinde sıkıntılara neden oldu.

Yangının ardından yağmur suyunu tutacak ağaç olmadığı için bir sel felaketinin de yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bununla ilgili önlem alması gereken kurumlara bir kez daha çağrıda bulundu. Marmaris Belediyesi Meclis toplantısında konuşan Başkan Oktay, kendi ekiplerinin yangının hemen ardından tespitler yaptığını, sorunlu noktaların belirlediğini ve neler yapılması gerektiği ile ilgili bir rapor hazırladığını belirterek, "Bu raporu yetkili kurumlara verdik. Bu söyleyeceklerim siyasi olarak bir tarafa çekilmesin. Bizler tespit yapıp raporlar verdiğimiz halde yetkili kurumların yapması gerekenleri maalesef ki yapmaması nedeniyle bu olumsuzluklara maruz kalıyoruz. Çağrımı yinelemek istiyorum; ilgili kurumlar Marmaris halkının daha fazla mağdur olmaması için derhal üzerlerine düşen görevleri hızlı bir şekilde yapmalıdırlar" dedi.

Çağrıyı siyaseten yapmadığının altını çizen Başkan Oktay, "Neticede orada tüm siyasi partilere mensup kent yaşayanlarımız zarar görüyor. Biz Marmaris Belediyesi olarak elimizden geldiğince, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Kendi yetki ve sorumluluğumuzun olmadığı yerlerde dahi vatandaşımızın mağdur olmaması için gerekenleri yapmaya özen gösteriyoruz. Ancak esas yetkili kurumların artık çalışma yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Başkan Oktay'dan yangın ve sel felaketlerinin ardından yetkili kurumlara çağrı
Başkan Oktay'dan yangın ve sel felaketlerinin ardından yetkili kurumlara çağrı
Başkan Oktay'dan yangın ve sel felaketlerinin ardından yetkili kurumlara çağrı
Başkan Oktay'dan yangın ve sel felaketlerinin ardından yetkili kurumlara çağrı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Oktay'dan yangın ve sel felaketlerinin ardından yetkili kurumlara çağrı - Son Dakika


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