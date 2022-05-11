Başkan Oktay, İngiliz Diplomat Chilcott'u ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Oktay, İngiliz Diplomat Chilcott'u ağırladı

11.05.2022 16:01
Başkan Oktay, İngiliz Diplomat Chilcott'u ağırladı

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın konuğu oldu.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın konuğu oldu. İçmeler'deki Belediye binasında gerçekleşen görüşmede pandemi, geçtiğimiz yaz meydana gelen yangınlar ve 2022 sezonu konuşuldu.

Marmaris'e en son 2019'da geldiğini ifade eden Büyükelçi Chilcott, tekrar Marmaris'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Marmaris'in Birleşik Krallık vatandaşları için özel bir yeri olduğunu söyleyen Chilcott, "Marmaris, Birleşik Krallık için en gözde turizm bölgelerinden biri olmakla birlikte buraya yerleşmiş çok sayıda İngiliz vatandaşı var. Bu nedenle Marmaris bizim için çok önemli Pandemi nedeniyle iki senedir seyahat kısıtlamaları yaşanmıştı. Geçtiğimiz yaz meydana gelen orman yangınları sizler gibi bizleri de derinden üzdü. Bir daha yaşanmaması umuduyla tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

Ziyaretinden ötürü Büyükelçi Dominick Chilcott'a teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise "2019'daki ziyaretinizin ardından pandemi nedeniyle iade-i ziyarette bulunamadık. Bunun için üzgünüz" ifadesini kullandı. Marmaris'te iki yıldır pandeminin yanı sıra yangın, seller gibi büyük felaketler meydana geldiğini söyleyen Oktay, "İki senedir turizm bundan çok ciddi etkilendi. Ancak bu yıl daha umutluyuz, Birleşik Krallık'tan gelen çok sayıda misafirimizi ağırlamak için hazırız" dedi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Marmaris'te yaşayan Birleşik Krallık vatandaşlarıyla ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay'ın da eşlik ettiği ziyaretin sonunda Başkan Oktay, Büyükelçi Chilcott'a Marmaris'in yöresel ürünlerinden oluşan bir hediye takdim etti. - AYDIN

Başkan Oktay, İngiliz Diplomat Chilcott'u ağırladı
Başkan Oktay, İngiliz Diplomat Chilcott'u ağırladı
Başkan Oktay, İngiliz Diplomat Chilcott'u ağırladı
Başkan Oktay, İngiliz Diplomat Chilcott'u ağırladı

YORUMLAR
500
Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü ile Bear Sailing Yelken Takımını Yolcu Etti Marmaris Belediye Başkanı Oktay, Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü ile Bear Sailing Yelken Takımını Yolcu Etti Hopa'dan Aldıkları Tohumları, Marmaris'e Teslim Ettiler Hopa'dan Aldıkları Tohumları, Marmaris'e Teslim Ettiler

Mehmet Oktay, Büyükelçi, Marmaris, Pandemi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Oktay, İngiliz Diplomat Chilcott'u ağırladı - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
15:52 Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum
15:51 DEVA Partisi'nin Gaziantep mitingi yasaklandı
15:50 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Irmak, Atlas'a bir şans daha verecek mi?
15:43 Biden yönetiminden kongre üyelerine çağrı: F-16 satışına onay verin
15:41 Gülümse Kaderine dizisinin yeni bölümü bu akşam! Yaren'in kimliğinden habersiz olan Neval'e şok
15:36 Kılıçdaroğlu, 30 bin TL tazminata mahkum edildi
15:34 "Kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni çıkış: Hepsi gönül huzuru içine giriyor
15:30 Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısında oynayan manken İlknur Soydaş'tan yıllar sonra itiraf geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 16:12:18. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Oktay, İngiliz Diplomat Chilcott'u ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement