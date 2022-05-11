Başkan Oktay, İngiliz Diplomat Chilcott'u ağırladı - Son Dakika

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın konuğu oldu. İçmeler'deki Belediye binasında gerçekleşen görüşmede pandemi, geçtiğimiz yaz meydana gelen yangınlar ve 2022 sezonu konuşuldu.

Marmaris'e en son 2019'da geldiğini ifade eden Büyükelçi Chilcott, tekrar Marmaris'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Marmaris'in Birleşik Krallık vatandaşları için özel bir yeri olduğunu söyleyen Chilcott, "Marmaris, Birleşik Krallık için en gözde turizm bölgelerinden biri olmakla birlikte buraya yerleşmiş çok sayıda İngiliz vatandaşı var. Bu nedenle Marmaris bizim için çok önemli Pandemi nedeniyle iki senedir seyahat kısıtlamaları yaşanmıştı. Geçtiğimiz yaz meydana gelen orman yangınları sizler gibi bizleri de derinden üzdü. Bir daha yaşanmaması umuduyla tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

Ziyaretinden ötürü Büyükelçi Dominick Chilcott'a teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise "2019'daki ziyaretinizin ardından pandemi nedeniyle iade-i ziyarette bulunamadık. Bunun için üzgünüz" ifadesini kullandı. Marmaris'te iki yıldır pandeminin yanı sıra yangın, seller gibi büyük felaketler meydana geldiğini söyleyen Oktay, "İki senedir turizm bundan çok ciddi etkilendi. Ancak bu yıl daha umutluyuz, Birleşik Krallık'tan gelen çok sayıda misafirimizi ağırlamak için hazırız" dedi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Marmaris'te yaşayan Birleşik Krallık vatandaşlarıyla ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay'ın da eşlik ettiği ziyaretin sonunda Başkan Oktay, Büyükelçi Chilcott'a Marmaris'in yöresel ürünlerinden oluşan bir hediye takdim etti. - AYDIN