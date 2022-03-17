Başkan Oral: "Berat Kandili hayırlara vesile olsun" - Son Dakika
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Başkan Oral: "Berat Kandili hayırlara vesile olsun"

17.03.2022 12:24
Başkan Oral: "Berat Kandili hayırlara vesile olsun"

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Berat Kandilinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Berat Kandilinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral yayımladığı kandil mesajında şu cümlelere yer verdi;

"Ramazan ayının da müjdecisi olan Berat Kandili, borçtan, suç ve cezadan, hastalıklardan kurtulmak demektir. Buna göre Berat gecesi günahlardan kurtuluş gecesi demektir. Bu gecenin tarih boyunca derin bir saygı ve heyecan ile kutlanmasının sebebi budur. Milletimizin kandil olarak adlandırdığı bu geceler, bizlere hızlı bir şekilde geçmekte olan hayatta durup düşünme, özümüze dönme ve günahlarla kirlenen gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar. Ayrıca Allah'a, kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatır. Bu görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi sorgulayıp hata ve günahlarımızdan tövbe ederek uzaklaşma imkanı sağlar. Bu gece pek çok iyiliğin ve güzelliğin yanında ve aynı zamanda bir hüküm gecesidir. Kulların her türlü işi bu gece Allah'a arz olunur. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Berat Kandilini kutlar, mübarek gecenin, vatanımıza, aziz milletimize ve bütün insanlık alemine hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - YALOVA

YORUMLAR
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Öz: Berat gecesi, arınma zamanıdır Öz: Berat gecesi, arınma zamanıdır İpekyolu Kaymakamı Aydın, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı İpekyolu Kaymakamı Aydın, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı

Berat Kandili, Metin Oral, kandil, Yalova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Oral: 'Berat Kandili hayırlara vesile olsun' - Son Dakika


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