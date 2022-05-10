Başkan Orhan Yılmaz güven tazeledi - Son Dakika
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Başkan Orhan Yılmaz güven tazeledi

10.05.2022 16:26
Başkan Orhan Yılmaz güven tazeledi

Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin genel kurulunda mevcut başkan Orhan Yılmaz güven tazeledi.

Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin genel kurulunda mevcut başkan Orhan Yılmaz güven tazeledi.

Genel kurula Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı ile üyeler katıldı. Genel kurulda yapılan seçimde mevcut başkan Orhan Yılmaz yeniden başkanlığa seçildi. Yönetim kurulu üyeleri ise Ferdi Muçu, Mücahit İnaloğlu, Celal Geçgel, Erkan Taşlı, Mehmet Çakır, Mehmet Keten, Kadir Uçar ve Kenan Alagöz'den oluştu.

Başkan Orhan Yılmaz, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz iki yıl hayatımızın en zor günlerini yaşadık. Zor bir süreç geçirdik. Çok şükür tüm zorluklara rağmen ayakta kaldık ve işimizin başında olduk. Az veya çok kazandık şükür ettik. 'Var olanları kaybetmeyelim, ayakta kalalım' dedik. Buna rağmen en zor günlerde aldığımız cesur kararların işletmemizi büyüttüğünü gördük" dedi.

Yılmaz, genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulundu. - DÜZCE

Başkan Orhan Yılmaz güven tazeledi
Başkan Orhan Yılmaz güven tazeledi
Başkan Orhan Yılmaz güven tazeledi

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Esnaf ve Sanatkarlar, Orhan Yılmaz, Ticaret, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Orhan Yılmaz güven tazeledi - Son Dakika


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