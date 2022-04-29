Başkan Orkan belediye personelinin bayramını kutladı - Son Dakika
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Başkan Orkan belediye personelinin bayramını kutladı

29.04.2022 15:49
Başkan Orkan belediye personelinin bayramını kutladı

Karesi Belediye personeli yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Başkan Dinçer Orkan ile bayramlaştı.

Karesi Belediye personeli yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Başkan Dinçer Orkan ile bayramlaştı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye personelinin bayramını kutladı. Pandemi nedeniyle iki yıldır yüzyüze bayramlaşma yapılamazken, Başkan Orkan ve belediye personeli bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde personel ile tek tek bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektiren Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesi'nin başkanından başkan yardımcısına, müdüründen saha personeline, büyük bir aile olduğunu söyledi.

Karesi personeline aileleri ve yakınlarıyla huzurlu, sağlıklı bayram geçirmeleri dileğinde bulunan Orkan, "Yaşanabilir, kişilikli ve kimlikli bir kentin inşasında tüm mesai arkadaşlarımın alın teri var. Biz amacı halka hizmet olan büyük bir aileyiz" dedi.

Başkan Orkan'dan bayram mesajı

Başkan Orkan ayrıca yaptığı açıklamada vatandaşlarında bayramını kutlayarak, "Vatanımızın tarihi ve kültürel değerleri ile bilinen eşsiz yöresi Karesi'den saygı ve selamlarımla. Bizler kent merkezinden kırsala her bir vatandaşımıza hizmet vermek için mesai kavramı gözetmeden 7 gün 24 saat var gücümüzle çalışıyoruz. İnsan merkezli, hizmet odaklı, kaliteli, tasarruflu, etkin ve verimli hizmet anlayışı ile yani Gönül Belediyeciliği ile hareket ediyoruz. Karesi'yi bir bütün olarak görüyoruz; hepimiz biriz beraberiz ve kardeşiz. Bu vesile ile bizler Karesi ailesi olarak hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Başkan Orkan belediye personelinin bayramını kutladı
Başkan Orkan belediye personelinin bayramını kutladı
Başkan Orkan belediye personelinin bayramını kutladı
Başkan Orkan belediye personelinin bayramını kutladı
Başkan Orkan belediye personelinin bayramını kutladı
Başkan Orkan belediye personelinin bayramını kutladı
Başkan Orkan belediye personelinin bayramını kutladı

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Ramazan Bayramı, Dinçer Orkan, Pandemi, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Orkan belediye personelinin bayramını kutladı - Son Dakika


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