Başkan Orkan Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Başkan Orkan Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

06.04.2022 10:08
Başkan Orkan Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşlarla istişare anlayışı çerçevesinde her fırsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geliyor.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşlarla istişare anlayışı çerçevesinde her fırsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geliyor. Başkan Orkan, 2. Sakarya Mahallesi sakinleriyle buluşarak hem ramazanlarını tebrik etti hem de sohbet etti.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, 2. Sakarya Mahallesi sakinleriyle buluştu. Vatandaşların istek ve görüşlerini dinleyen Başkan Orkan mahalle aralarında oynayan çocuklarla sohbet ederek, çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşlara belediye çalışmaları ve projeleri hakkında da bilgi veren Orkan, ziyaret ettiği vatandaşlara hayırlı ramazanlar temennisinde bulunurken, yol üzerinde karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek sorunlarını dinledi. Başkan Orkan'a mahalle muhtarı Ahmet Eroğlu eşlik etti.

Karesi projelerle büyüyor

Başkan Orkan, "Kentimizde yapacağımız projelerimizi vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini alarak hayata geçiriyoruz. Böylece vatandaşlarda yapılan projelere sahip çıkıyor. Yaptığımız çalışmalarla ilgili sivil toplum kuruluşlarını, vatandaşlarımızı, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendiriyoruz ve ilçemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Karesi projelerle büyüyor" dedi.

Başkan Orkan, sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yaptıklarını belirtti. - BALIKESİR

Başkan Orkan Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
Başkan Orkan Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
Başkan Orkan Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
Başkan Orkan Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
Başkan Orkan Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
Başkan Orkan Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
Başkan Orkan Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
Başkan Orkan Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Orkan Sakarya Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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