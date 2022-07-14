Başkan Öz: "Hainler kaybetmeye mahkumdur" - Son Dakika
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Başkan Öz: "Hainler kaybetmeye mahkumdur"

14.07.2022 12:51
Başkan Öz: "Hainler kaybetmeye mahkumdur"

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. 15 Temmuz'u "FETÖ hainlerine karşı gösterilen şanlı direnişin zaferi" olarak tanımlayan Başkan Öz, "Şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ayağa kalktığı her dönemde yeni bir darbe girişimiyle karşılaştığını belirten AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet emin Öz, "15 Temmuz 2016 günü de bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtülmüştür." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen 15 Temmuz zaferinin, dünyada örneği olmayan bir ruh halini yansıttığını belirten Bakan Öz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zaferle sonuçlanan bu anlamlı direnişi ve mücadele ruhunu toplumsal hafızada her daim diri tutmak amacıyla '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' her yıl özenle hazırlanan çeşitli etkinliklerle anmaktayız. Vatanını FETÖ hainlerine karşı kahramanca savunan şehit ve gazilerimizi ebediyen unutmayacak ve her 15 Temmuz'da hainlere lanet yağdıracağız. Bilinsin ki dış mihrakların oyunları ve çabaları mahir maşalara rağmen bu aziz milletin iman dolu göğsünde parçalanmaya mahkumdur. 15 Temmuz zaferi, Türk milletinin bu gerçeği dünyaya haykırdığı şanlı bir gündür. Binlerce evladının yaralanmasına, yüzlerce evladının da şehit olmasına rağmen meydanları boş bırakmayarak devletine sahip çıkanlara selam olsun. Bu duygu ve düşüncelerle FETÖ ve destekçilerine lanet okurken vatanı uğruna gözünü kırpmadan bedel ödemeye yürüyen tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Mehmet Emin Öz, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Öz: 'Hainler kaybetmeye mahkumdur' - Son Dakika

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