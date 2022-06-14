Başkan Özcan bayrak sevdalısı Sertkaya'yı ziyaret etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kuşçular Mahallesi'nde şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle ipi kopan Türk bayrağını tek başına yerine takan 55 yaşındaki Hasan Sertkaya'yı evinde ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle ipi kopan Türk bayrağını tek başına yerine takan vatandaşı evinde ziyaret etti. Kuşçular Mahallesi'ne giderek 55 yaşındaki Hasan Sertkaya'ya Türk bayrağı hediye eden Başkan Özcan, "Sizlerden Allah razı olsun. Atalarımızdan yadigar bayrağımıza gösterdiğiniz değer bizleri gururlandırdı. Türk evladı var oldukça ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalanmaya devam edecektir" dedi.

Ziyaretlerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Sertkaya, "İnsan normalde direği tek başına kaldırırken zorlanır ama konu şanlı bayrağımız olunca hiç zor olmadı. Rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız bizim bağımsızlığımızın sembolü. Hiçbir vatan sevdalısı bayrağı yerde bırakmaz. Ben de görevimi yaptım. Şanlı bayrağımızı ait olduğu yere, göndere çektim" diye konuştu. - AYDIN