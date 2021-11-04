Başkan Özcan, Işıklar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Nazilli Belediyesi tarafından Işıklar Mahallesi'nde yapımına başlanan istinat duvarı çalışmaları devam ederken, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, çalışma alanına giderek Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Işıklar Mahalle Muhtarı Mustafa Karabulut ile birlikte çalışmaları takip eden Başkan Özcan; "Mahalle içinde yer alan, konutların yoğun olarak yer aldığı, can ve mal kaybına sebebiyet verebilecek bu alanda istinat duvarı çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yine benzer bir çalışma yapmıştık. Yoğun yağışlarda oluşabilecek risklerin önüne geçebilmek adına bu tür çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Ziyaret esnasında Işıklar Mahallesi sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Özcan; "Sağ olsun hem muhtarımız hem de vatandaşlarımız bizleri en güzel şekilde karşıladı. Göreve geldiğimiz günden bu yana sevgisini ve desteğini yanımızda hissettiğimiz hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mahallelerine olan desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Muhtar Karabulut ise "Başkanımız geçtiğimiz ay tüm ekibini burada seferber etti. Mahallemizin her sokağında çalışma yapıldı. Gurur duyduk. Allah kendisinden ve tüm çalışanlardan razı olsun. İnşallah başkanımız sayesinde mahallemiz ihya olacak" dedi. - AYDIN